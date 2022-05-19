竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級跟進「遠距5日」　



▲新竹縣宣布，國三及高三自5月23日起全面線上教學到畢業典禮前一日。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

因應疫情升溫，新竹縣府19日下午宣布，「國三與高三自5月23日起進行遠距教學至畢業典禮前1日」，各校其餘年段（國小一至六年級、國高中一至二年級）則於23日至27日改採遠距教學5日，學生一週在家線上學習、不到校為原則，惟國小疫苗集中施打仍照常辦理。

配合中央防疫政策，新竹縣跟進「除國三、高三以外的其他年級學生，5日遠距教學」。縣府表示，國三與高三自5月23日起進行遠距教學至畢業典禮前1日，各校其餘年段（國小一至六年級、國高中一至二年級）於23日至27日改採遠距教學5日，學生一週在家線上學習、不到校為原則，惟國小疫苗集中施打仍照常辦理。

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▲▼新竹縣跟進遠距教學5日政策。

倘維持實體課程，各校應從寬認定予以「防疫假」，不強制要求提供特定證明文件，且不納入學生個人出缺席紀錄，亦不扣減學業評量成績，如學生有返校取物需求，亦由學校妥適規劃辦理。

原規劃之定期評量方式(例如紙筆測驗)，因學生停止到校上課而有實施困難時，學校應召開各學科「教學研究會」或學校「課程發展委員會」討論，延期辦理或改採其他多元評量方式辦理。

補習班、課照中心、公立及非營利幼兒園部分，同樣建議於5月23至27日，採線上教學ㄧ週，惟家長若有特殊需求，各園班仍需給予協助，並且提供弱勢學生進行遠距教學期間午餐補助。

▲補習班、課照中心、公立及非營利幼兒園部分，同樣建議於5月23至27日，採線上教學ㄧ週。

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