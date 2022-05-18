桃園這裡免費發900劑快篩！關公面前共同抗疫　現場排隊人龍曝

▲桃園市蘆竹區誠聖宮18日上午發放免費快篩試劑，主委劉勝全（中）與廟方人員以善款購買韓國製快篩試劑回饋信眾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於疫情逐漸邁入高峰，快篩試劑卻一劑難求，桃園市蘆竹區誠聖宮今（18）日上午發放快免費篩試劑給信眾，一早不到10時，廟前以吸引大批信眾排隊等候領取。主委劉勝全指出，在主祀關聖帝君神壇前，免費發送COVID-19快篩試劑，希望讓大家免去快篩站排隊與買不到試劑等困擾，總計發放900劑試劑協助信眾渡過疫情肆虐高峰期。

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▲桃園市蘆竹區誠聖宮18日上午發放免費快篩試劑，大批民眾排隊等候領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹誠聖宮今天上午10時免費發放快篩試劑，民眾獲悉後帶著椅子到場排隊等候領取，現場湧入超過500人冒著大太陽排隊等候，主委劉勝全表示，時序進入初夏，桃園確診人數不斷攀升，不少民眾搶買快篩劑，但快篩站幾乎都是大排長龍，其中蘆竹區灣頭仔快篩站自4月22日成立後迄今，累計篩檢人數已逾2萬人，平均每日篩檢逾800人，民眾苦不堪言，為此廟方將結餘善款集資購買快篩試劑900劑，免費發放給地方信眾。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮今天上午發放免費快篩試劑，主委劉勝全(左)與廟方人員發放快篩試劑給信眾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉勝全強調，鑑於坊間販售的快篩劑數量同樣有著限制，且價格也不親民，若以每劑新台幣180元計算，一家6口家庭，自我快篩一次，就要花費1080元，對一般家庭而言是筆不小開銷。因此動用廟方結餘善款，採購韓國「基因巴帝COVID-19抗原快篩試劑」共900劑免費發送予信眾，希望能收到拋磚引玉效用，也希望協助民眾度過疫情肆虐期。這批快篩試劑由於數量有限，不到中午900劑快篩試劑已發送完畢。

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