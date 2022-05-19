黃偉哲要讓學生安心應考　國中會考台南考區已做好準備　

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝說明指出，因應疫情發展，台南考區的防疫嚴陣以待，將增開194間第二類備用試場（防疫試場），請學生安心會考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年國中教育會考將於5月21、22日登場，台南考區總計15574人應試，全市設有18間考場學校，開設486間試場，全程皆不開放家長陪考，特殊考生可申請由一名親友陪同。

台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝，19日說明指出，因應疫情發展，台南考區的防疫嚴陣以待，將增開194間第二類備用試場（防疫試場），與一般試場區隔，提供現場有發燒、呼吸道疾病，以及居家隔離、自主防疫、居家檢疫、自主防疫的考生應試，並要求在第二類備用試場應試的考生，須留在原試場休息及用餐。

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市長黃偉哲表示，國中教育會考是每屆國三畢業生的大事，今年受疫情影響，市府特別加強各項防護措施，包括：補習班業者不得在考場周圍發放傳單，避免群聚等措施，請家長放心、考生安心的應考；另外，因應可能到來的疫情高峰，下周全面性採取預防性停課一周，改採線上授課，但學校仍可與家長討論，決定是否採取實體授課，個別需要妥善照顧的學生，即使採取線上授課，家長仍可將孩子送到學校，由學校進行照顧。

教育局長鄭新輝表示，為落實防疫工作，一般試場每間的應試人數，已由去年的42人降為36人。第二類備用試場適用的考生對象，也分成五類進行開設，包括：(一)考試現場有發燒、呼吸道疾病情形，並非居家隔離、自主防疫、居家檢疫類型之考生；(二)居家隔離，但考生有發燒、呼吸道疾病者；(三)居家隔離，無相關症狀者；(四)居家檢疫者；(五)自主防疫者。上述試場的人數安排也有不同。提醒在第二類備用試場應試的考生，要在原試場內用餐及休息，不可提早交卷，也不可任意離開限定範圍。

鄭新輝表示，為因應居家隔離考生可能增加的需求，教育局已協調18所考場學校，增開194間第二類備用試場，也協調39所國小，額外招募122位教職員協助擔任監考人員，考試當天，將提供每位第二類備用試場監考人員必要的防護衣、面罩及口罩，讓監考人員可安心監考。

鄭新輝也提醒，如果考生已確診尚未解隔離，或快篩陽性未於5月20日前經PCR檢驗及未獲PCR檢驗為陰性的考生，都不可參加5月21、22日的國中教育會考，須參加6月4日、5日辦理的補考，參加補考者的升學權益不受影響。如果考生是居家隔離或居家檢疫者，到考場的方式也要遵循防疫規定，包括：搭乘防疫計程車、由同住家人開車接送、或走路、自行騎車等方式自行前往。此外，各考場學校會提供第二類備用試場考生每人專用的垃圾袋，請考生在考畢後，放置於試場外指定地點，再集中收置後統一由環保局清運。

鄭局長進一步說明，因應疫情可能在下周達到高峰，為預防性保護學童，台南市國中小學下週(5/23-27)全面暫停實體授課，改為線上教學；但個別學校若未受疫情影響，得經學校防疫專責小組討論後，自主決定維持現行實體授課方式。此外，若有12歲以下學童因學校停課，家長無法請假在家陪同，而有到校學習的需要，則由學校協助提供基本照顧，包含學習需求與午餐供應等。