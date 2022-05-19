苗栗+1513！3成回報有誤找不到人　衛生局呼籲要誠實

▲苗栗縣今日新增1513人確診。（圖／苗栗縣府提供，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣今(19日)新增新冠肺炎本土確診1513人，近日苗栗縣確診人數不斷增加，不過仍有3成民眾因資料回填不齊，造成無法觸發系統，衛生局再次提醒資料完整，同時呼籲務必誠實，以免觸法。

衛生局長張蕊仙表示，有關「確診個案自主回報疫調系統」需如實填報個人及同住家人接觸者的資料，系統才會把資料分別匯入系統，完成觸發「確診者居隔單」及「接觸者居隔單」傳送給民眾，不過，仍有將近3成民眾因資料輸入不完整，無法自動觸發，呼籲民眾一定要落實填入完整正確資料，避免疫調和醫療空轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗栗縣政府公布確診資料。



此外，針對同住家人認定，也請民眾務必誠實，倘事後衛生單位查證有不實，將依法處辦，呼籲民眾勿以身試法。

縣府表示，有關近日確診者、同住密切接觸者急求指定處所隔離書或居家隔離通知書，疾管署各區管理中心及衛生局所皆已全數人力投入防疫工作，儘管不分日夜加派人力全力處理，但補開單處理作業流程，程序繁瑣需耗費時間冗長，限制了服務量能，也延長民眾等候時間，部分民眾焦慮不耐久候情緒失控，無法接受第一線服務人員解釋說明，當場大聲斥責發洩情緒，服務人員都能理解，但是請民眾耐心等候與諒解。

徐耀昌縣長呼籲，請民眾勿急於一時要求證明文書，且保險有兩年請求權，應將第一線防疫量能放在確診者照護上，待疫情緩和後再處理。

▲▼校園停課詳情。

►新竹市宣布跟進遠距 高中、國中小下周開始停課5天

►6人海邊看夕陽她獨泳 同伴喊不到上岸回家...直升機出動搜救



►快訊／竹科「亞東氣體」旁爆炸 變電站濃煙竄天目擊者嚇壞



►快訊／竹科亞東氣體電氣室越燒越烈 119預測控制火勢時間曝