　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

苗栗縣高中以下5／23起遠距5日　國、高中畢業生得至畢典前一天

▲苗栗縣停課。（圖／苗栗縣政府提供）
▲苗栗縣政府傍晚宣布，國三及高三自5月23日起全面線上教學至畢業典禮前一天，其餘年級從下周開始遠距教學5日。（圖／苗栗縣政府提供）

記者陳凱力／苗栗報導

因應疫情，苗栗縣府今(19日)傍晚宣布，高中及國中小學校下周一(5/23)至下周五(5/27)暫停體課程5日，高三及國三學生得以線上教學至畢業典禮前一天。

苗栗縣府表示，因應疫情變化，為降低孩子感染風險，從下週一(23日)起至下週五(27日)，縣內高中、國中、國小、停止到校上課，改採取「遠距教學」一週，公私立幼兒園、補習班及課照中心(安親班)得參考彈性辦理暫停實體課程。

教育處指出，遠距教學視為正式課程，課務需依課程計畫進行，各校依課程內容選擇同步或混成教學，請學校務必落實遠距教學品質管理，並呼籲家長協助配合關注孩子在家學習狀況，一起努力「停課不停學」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對學童在家無人照顧、 於家中遠距學習有困難、弱勢學生等，仍可選擇到校上課，由學校提供營養午餐；學生若有行動載具需求，可向學校申請借用，讓學習權益不受暫停實體課程影響。

此外，高三及國三學生得以線上教學至畢業典禮前一天，國、高中畢業典禮，教育處將視疫情狀況公布畢業典禮辦理原則。

►竹東人不用排隊搶快篩了　公所霸氣提5千萬預算：1人發5劑

►老司機驚爆酒店妹確診還上班！他秒縮退訂怒檢舉

►在這裡排隊很開心！每人發3000紓困金　2類人領不到超殘念

►6人海邊看夕陽她獨泳　同伴喊不到上岸回家...直升機出動搜救

►蚊子別來煩！東元捕蚊燈350元有找

ET快訊
資深藝人上海關2個月「開喝拌麵醬」　宣布將退休：解封後就回台
快訊／徐巧芯遭抹黑喊告！爆料者私信求饒
快訊／孟耿如生了！「水中生產」18分鐘順利卸貨：是個天使孩子
單日破9萬確診！專家曝「防疫3重點」保護5歲以下孩童
鳳梨直播　突飆罵母「無法無天」1分鐘
520小確幸！4大超商「咖啡優惠」快看　買1送1爽喝
台灣黑熊711解剖出爐！「頭骨碎裂、身有彈孔」遭人槍殺埋屍
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台積電被刷負評！「剩2.9星」62%倒讚　外國工程師怨：員工就像犯人

明天是「愛愛我愛你日」　板橋戶政送520組禮盒：快來登記結婚

單日破9萬確診！何美鄉曝「防疫3重點」保護5歲以下孩童

餐飲女老闆嘆疫情「守店比守寡還難」　同業笑著笑著也哭了

苗栗縣高中以下5／23起遠距5日　國、高中畢業生得至畢典前一天

不斷更新／19縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

快訊／本土生確診總數首破11萬！單日+8567　全台2228所園校停課

黃偉哲要讓學生安心應考　國中會考台南考區已做好準備　

備80考場供居隔考生會考　雲林縣府再加快篩試劑、防疫巴士

解快篩荒！教部明再配發60萬劑快篩試劑「累計210萬劑」

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

台積電被刷負評！「剩2.9星」62%倒讚　外國工程師怨：員工就像犯人

明天是「愛愛我愛你日」　板橋戶政送520組禮盒：快來登記結婚

單日破9萬確診！何美鄉曝「防疫3重點」保護5歲以下孩童

餐飲女老闆嘆疫情「守店比守寡還難」　同業笑著笑著也哭了

苗栗縣高中以下5／23起遠距5日　國、高中畢業生得至畢典前一天

不斷更新／19縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

快訊／本土生確診總數首破11萬！單日+8567　全台2228所園校停課

黃偉哲要讓學生安心應考　國中會考台南考區已做好準備　

備80考場供居隔考生會考　雲林縣府再加快篩試劑、防疫巴士

解快篩荒！教部明再配發60萬劑快篩試劑「累計210萬劑」

金賽綸終於承認酒駕　躲了1天親筆道歉：我對自己失望又羞愧！

嘉義縣宣布：高中以下學校　23日起暫停實體課程一週

富邦防疫保單爭議　梁文傑：北市應訓令董事「表達願賭服輸立場」

台積電被刷負評！「剩2.9星」62%倒讚　外國工程師怨：員工就像犯人

快訊／徐巧芯遭抹黑喊告！爆料者私信求饒：給剛出社會的我一個機會

快訊／孟耿如生了！　「水中生產」18分鐘順利卸貨：是個天使孩子

寶寶深夜哭鬧「突然安靜了」！Nico警覺查看瞬間嚇瘋：真的想罵髒話

警IG爆徐巧芯違停不給開單「我們回去講！」信義分局回應了

孫芸芸躺澳洲海灘爆曬成古銅色！　秀「44歲真實身材」辣翻天

疫情衝擊餐飲慘　新光三越宣布啟動降租方案

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

宅神爆「Taiwan Can Help」登上紐報

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

女兒LINE稱爸媽「腦殘人」　爸傻眼：有點傷心

防疫理賠還車貸　網回答超一致

意外暴雷「肯德基開蛋塔專賣店」！foodpanda回應了

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

更多熱門

相關新聞

黃偉哲要讓學生安心應考

黃偉哲要讓學生安心應考

2022年國中教育會考將於5月21、22日登場，台南考區總計15574人應試，全市設有18間考場學校，開設486間試場，全程皆不開放家長陪考，特殊考生可申請由一名親友陪同。

竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級線上5日　

竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級線上5日　

竹東人不用排隊了　公所霸氣：1人發5劑快篩

竹東人不用排隊了　公所霸氣：1人發5劑快篩

彰化+2313！民進黨團疾呼：停止實體課程

彰化+2313！民進黨團疾呼：停止實體課程

苗栗+1513　3成回報有誤還找不到人

苗栗+1513　3成回報有誤還找不到人

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情疫苗快篩實名制

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

不用擔心疫情還不出錢！　房貸、車貸、卡債展延到明年6月

被熊貓暴雷「要開蛋塔專賣店」！肯德基說話了

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面