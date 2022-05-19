苗栗縣高中以下5／23起遠距5日　國、高中畢業生得至畢典前一天



▲苗栗縣政府傍晚宣布，國三及高三自5月23日起全面線上教學至畢業典禮前一天，其餘年級從下周開始遠距教學5日。（圖／苗栗縣政府提供）

記者陳凱力／苗栗報導

因應疫情，苗栗縣府今(19日)傍晚宣布，高中及國中小學校下周一(5/23)至下周五(5/27)暫停體課程5日，高三及國三學生得以線上教學至畢業典禮前一天。

苗栗縣府表示，因應疫情變化，為降低孩子感染風險，從下週一(23日)起至下週五(27日)，縣內高中、國中、國小、停止到校上課，改採取「遠距教學」一週，公私立幼兒園、補習班及課照中心(安親班)得參考彈性辦理暫停實體課程。

教育處指出，遠距教學視為正式課程，課務需依課程計畫進行，各校依課程內容選擇同步或混成教學，請學校務必落實遠距教學品質管理，並呼籲家長協助配合關注孩子在家學習狀況，一起努力「停課不停學」。

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針對學童在家無人照顧、 於家中遠距學習有困難、弱勢學生等，仍可選擇到校上課，由學校提供營養午餐；學生若有行動載具需求，可向學校申請借用，讓學習權益不受暫停實體課程影響。

此外，高三及國三學生得以線上教學至畢業典禮前一天，國、高中畢業典禮，教育處將視疫情狀況公布畢業典禮辦理原則。

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