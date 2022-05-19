暴怒男街頭狂噴滅火器乾粉、拋輪胎　熱心外送哥猛揮雙手警告來車

▲桃園市潘姓男子17日晚間在中里區環中東路巷口，口中喃喃自語並徒持滅火器狂噴。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子17日深夜在中壢區環中東路巷口處，徒持乾粉式滅火器任意狂噴，隨後還將店家堆放人行道上的輪胎，丟置車道與人行道上，正巧被外送員經過發現，趕緊在道路上揮手提醒路過汽機車駕駛留意，當地里長吳宏駿發現後報警處理；中壢警方據報到場，潘姓男子因精神狀況不穩且情緒躁動，將其帶回所內保護管束，2小時候潘男情緒恢復後，將依道路交通管理處罰條例開罰。

▲桃園市潘姓男子17日晚間在中里區環中東路巷口，大聲咆哮且將輪胎店前廢棄輪胎丟置路當中。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

中壢警方指出，34歲的潘姓男子於17日晚間10時20分許，不知何故突然在中壢區環中東路106巷口，突持乾粉式滅火器在巷口狂噴，還將輪胎店在人行道堆放廢棄輪胎丟置車道上，口中不斷喃喃自語且大聲咆哮。

▲桃園市潘姓男子17日晚間在中里區環中東路巷口，丟擲廢棄輪胎，外送員見狀協助指揮汽機車減速慢行，好心路人協助將輪胎放回安全處。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

一名路過的外送員發現潘男暴走行徑後，擔心被棄置路當中的輪胎可能對來往汽機車造成危險，因此在路當中揮手提醒汽機車駕駛減速通過，還有幾名路人協助將輪胎移到路旁人行道上，隨後自治里里長吳宏駿也向轄區自強派出所報案處理。

中壢警分局自強派出所員警到場處理，發現潘男精神狀況不穩定且情緒躁動，始終在街頭自言自，員警為預防潘男對路人做出危險行為，依據「警察職權行使法」第19條規定將其帶回派出所進行強制保護管束，約2小時保護管束後，潘男情緒恢復平和，員警將其資料登錄，自治里里長吳宏峻則表示未發生交通意外，將不予追究賠償問題。員警則依道路交通管理處罰條例第82條拋擲足以妨礙交通之物，將處以新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

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