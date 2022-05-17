「0+7」雲林危機仍是快篩劑不足　張麗善籲中央普發每人5劑

▲張麗善表示，中央防疫指引不斷修正，快篩劑一直是重要防疫物資，籲中央應免費普發每人5劑。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林的0+7開跑之路，面對難關仍是快篩劑不足問題，縣府於4月自購1萬5028 劑快篩劑，因契約廠商遭中央徵召國家隊，交貨量仍卡關1萬劑，目前僅靠中央撥給，針對確診者和「3+4」、居隔「0+7」配發，縣長張麗善表示，中央防疫指引不斷修正，快篩劑一直是重要防疫物資，籲中央應免費普發每人5劑。

張麗善指出，確診者與密切接觸者採取0+7，最主要是針對打完3劑疫苗的民眾，而且家用快篩陰性的人才能0居隔、自主健康監測。雲林縣接種滿3劑的人未滿6成，鼓勵鄉親進行疫苗接種固然重要，但目前面臨問題依然是快篩劑不足，中央也沒考慮到最基本的防疫物資快篩劑量能不夠的狀況。

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張麗善說明，中央今天撥補1萬8000劑快篩劑給雲林縣，目前庫存近3萬劑，不過以每天約要發出3000劑給居隔者，量能不足是遲早的問題。「0+7」要7天自主檢疫且快篩陰性才能出門，每2天篩1次，應發給每人3劑快篩，但中央目前規定每人給2劑，可能因此造成反彈，居隔者也可能會寧可在通報系統上勾選「3+4」至少還能領到3劑快篩。

張麗善最後表示，中央都能花錢發放三倍券、五倍券，眼前應把錢花在刀口上，免費提供每人5劑快篩劑當作防疫物資，而非還要民眾花500元排隊購買，價格不便宜外，還不見得買得到。

▲張麗善表示，「0+7」要7天自主檢疫且快篩陰性才能出門，每2天篩1次，應發給每人3劑快篩，但中央目前規定每人給2劑，可能因此造成反彈。（圖／記者蔡佩旻攝）

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