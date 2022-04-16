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港超10萬名兒童染疫　醫：或現「多系統發炎綜合症」

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲香港有超過10萬名兒童染疫。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港累計超過10萬名兒童染疫，其中有部份兒童染疫後出現「兒童多系統發炎綜合症」。港安醫院醫生指出，該症多於染疫後的2至6周出現，按一萬名染疫兒童計算，推斷發病率為萬分之二至萬分之三，但超過半數兒童要入住加護病房。

據《香港01》報導，「兒童多系統發炎綜合症」的病症包括發燒、紅疹及頸部淋巴結腫大等，更有甚者出現神志不清及休克的情況。

香港兒科心臟學會主席、香港港安醫院司徒拔道兒科專科醫生張蔚賢表示，患者大多在染疫後2至6周發病，一萬名兒童中，有3至4例個案。由於亞洲地區的發病率比歐美國家低，因此推斷香港約1萬名兒童中，僅將出現2至3例個案。

他指出，香港3月疫情最高峰的時候，患多系統發炎綜合症的病例呈上升趨勢，調查11例個案發現，患者年齡介乎3至12歲，大部份皆在2星期或以上發病；兒童除了會出現發燒及紅疹等症狀外，有少部份兒童甚至會出現神志不清及休克的情況，更有6名兒童要入住加護病房。

不過，如能及早治療，大部份兒童均能順利康復。香港兒科心臟學會前主席吳彥明表示，香港最年幼的個案是一名3歲女童，她2月18日打了第一針科興疫苗，其後於3月7日確診，並於不久後痊癒。

他接著稱，然而該名女童4月1日時突然發高燒，到第二天更出現嚴重肚瀉及胃口不佳，並在第三天有眼紅及出紅疹等症狀，最後被證實為兒童多系統發炎綜合症，醫生及時以類固醇及丙種球蛋白劑靜脈注射為其作治療，女童不久後康復出院。

台灣今日通報的10例中重症個案中，一位新北2歲幼童為重症，沒有接種疫苗，出現急性腦炎併多重器官異常，在加護病房使用呼吸器。

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