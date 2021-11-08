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雲林無照保母19歲就當媽又懷第二胎　遭摔傷男嬰脫離險境

▲谷姓保母23歲與在台電外包商工作丈夫、4歲小孩三人，約一年多前從其他縣市搬到雲林斗南鎮麥當勞附近租屋居住，谷姓保母平常在家照顧學齡前的自己小孩。（圖／民眾提供）

▲谷姓保母23歲與在台電外包商工作丈夫、4歲小孩三人，約一年多前從其他縣市搬到雲林斗南鎮麥當勞附近租屋居住，谷姓保母平常在家照顧學齡前的自己小孩。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

雲林斗南鎮谷姓保母受託照顧一名11月大楊姓男嬰，6日晚間男嬰因嘔吐症狀被送往台大雲林分院急診救治，醫師診斷為腦出血，傷勢嚴重開刀需緊急開腦取出頭蓋釋壓，院方懷疑為虐嬰案件通報婦幼平台，由檢警調查。谷姓保母昨深夜被檢方聲押，法院考量其懷孕近5個月，今天凌晨裁定5萬元交保。

楊姓男嬰父母都在台南工作，因男嬰母親娘家在斗南，便在男嬰約8月大的時候，從社群平台找到該名斗南谷姓保母，將兒子委託這名保母24小時照顧，不包含嬰兒所需消耗品費用一個月3萬元，期間除了每天請保母拍照片外，每隔2、3天就會到保母家探視小孩，數月來雖孩子偶有小瘀青情況，但相信保母所述是孩子在玩時不慎碰撞。

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷,醫師向家屬說明傷勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲昨日上午10點多男嬰開第二次刀，主治醫師向家屬初步說明開刀後狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

根據保母說詞，6日傍晚6點50分楊母接到保母電話表示男嬰從2公尺高的地方摔下，已經昏迷並有嘔吐的現象，楊母立刻要求保母儘速送醫。當男嬰父母趕到醫院時，醫師向楊父說明，男嬰送到醫院時昏迷指數只有3，男嬰右顱有12公分淤青，且眼睛虹膜也有瘀青，醫師研判非自然外力造成，隨即通報雲林縣婦幼保護聯繫平台。

據了解，谷姓保母年約23歲與在台電外包商工作丈夫、4歲小孩三人，約一年多前從其他縣市搬到雲林斗南鎮麥當勞附近租屋居住，谷姓保母平常在家照顧學齡前的自己小孩，在今年7月才開始照顧楊姓男嬰，因6日男嬰頭部出血，送醫開刀救治，引發男嬰家長懷疑小孩遭虐。

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷 。（圖／民眾提供）

▲對於保母獲交保，男嬰父親表示尊重司法，目前最要緊是先把男嬰照顧好，期盼孩子回到原本活潑可愛的模樣。（圖／ 家屬提供）

11個大男嬰父親姓楊，從事網路直播工作，男嬰母親在開發公司擔任會計，男嬰父親6月份在臉書社群向網友貼文，詢問照顧幼兒訊息，有網友在留言板留下谷姓保母聯絡訊息，楊父進一步詢問谷姓保母是否有證照，保母向楊先生回領有保母證照，且親自前往確認保母住家環境後，才將男嬰委由保母照顧，夫妻倆一有空就會到保母家探視小孩。

雲林地方檢察署獲雲林縣婦幼保護聯繫平台通報後，指派李松諺檢察官指揮斗南分局偵辦，經詢問後認被告犯罪嫌疑重大，且否認犯行，有滅證之虞，向法院聲請羈押，但法官考量谷姓保母懷孕5個月，且偵查過程均配合檢警，凌晨依《刑事訴訟法》諭知其5萬元交保候傳。對此，雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，收到法院書面裁定後，詳閱法院裁定交保書面資料後，再考量是否提抗告。

台大醫院雲林分院今表示，楊姓男嬰昨經醫院緊急開刀清除顱內積血後，現已脫離險境，沒有生命危險，正在加護病房中觀察，預計至少需住院1周治療。對於保母獲交保，男嬰父親表示尊重司法，目前最要緊是先把男嬰照顧好，接下來會對谷女提出告訴，希望真相水落石出，還給家屬一個公道。

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷 。（圖／民眾提供）

▲雲林11月大男嬰遭保母摔傷從2公尺高摔落，右大腦積血腫脹到擠壓左腦。（圖／民眾提供）


►聽Podcast #我在案發現場


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