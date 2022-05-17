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為學童人行安全　雲林百年饒平國小圍牆將拆除

記者蔡佩旻／雲林報導

莿桐鄉公所為推動友善人行環境並創造優質生活空間，在雲林縣政府協助提報前瞻計畫爭取補助後，成功推動辦理莿桐鄉饒平國小及社區人行環境改善工程，今(17)日由縣長張麗善、內政部營建署中區工程處長何志浩、莿桐鄉長林靖焜等人舉行動土祈福典禮，工程預計11月竣工，提供學童、民眾舒適步行空間。

▲莿桐鄉饒平國小及社區人行環境改善工程，今(17)日由縣長張麗善、營建署中區工程處長何志浩等人舉行動土祈福典禮，工程預計11月竣工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐鄉饒平國小及社區人行環境改善工程，由縣長張麗善、營建署中區工程處長何志浩等人舉行動土祈福典禮，工程預計11月竣工。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

莿桐鄉公所說明，饒平國小有117年歷史，周邊有莿桐饒平郵局、四合夜市、莿桐鄉農會饒平辦事處、莿桐樂齡暨數位機會中心、老五老基金會雲林中心及饒平各宮廟天主堂等社區及信仰聚集點，人口密集。該計畫以營造莿桐鄉饒平國小及社區人行環境為目標，其中以營造校園周邊人行空間景觀及改善道路使用環境為主要項目，總計改善長度為3188公尺，總面積約23545m²。

▲莿桐鄉饒平國小及社區人行環境改善工程，今(17)日由縣長張麗善、營建署中區工程處長何志浩等人舉行動土祈福典禮，工程預計11月竣工。（圖／記者蔡佩旻攝）


內政部營建署中區工程處長何志浩表示，這幾年營建署在前瞻計畫2.0部分補助雲林縣66件工程，總經費約20億元，其中營建署補助84%，雲林縣府及鄉鎮公所仍需自籌約3千多萬，才能讓工程順利進行；孩子是國家未來的主人翁，對於孩子的通學步道，只要地方有需求，中央絕對全力支持，讓孩子上下學更安全。

▲莿桐鄉饒平國小及社區人行環境改善工程，今(17)日由縣長張麗善、營建署中區工程處長何志浩等人舉行動土祈福典禮，工程預計11月竣工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐鄉饒平國小及社區人行環境改善工程，以營造校園周邊人行空間景觀及改善道路使用環境為主要項目。

縣長張麗善表示，饒平國小通學步道及社區道路改善計畫中規劃國小圍牆往內縮，不僅通學步道更寬廣，也不影響用路人權益，感謝中央營建署大力支持，讓通學步道順利開工，未來周邊電線桿會地下化，天際線更寬闊、視野更好，讓莿桐環境越來越棒，也期待工程完工後，孩子上下學及家長接送更安全及順暢。

▲莿桐鄉饒平國小及社區人行環境改善工程，今(17)日由縣長張麗善、營建署中區工程處長何志浩等人舉行動土祈福典禮，工程預計11月竣工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲饒平國小圍牆內尚有充足空間，未來內縮後校外的人行道得以拓寬，對於學童與家長通行更為安全。

鄉長林靖焜表示，饒平國小路段道路學校圍牆退縮2.4m新設透空式圍牆及3m人行道、1.5m的綠帶提供民眾、孩童舒適的步行空間。區域連接道路部分，增設1.2m標線型人行道增加人行空間、新設護欄、老舊AC刨鋪及繪製標線，以利提升民眾通行安全性。工程總經費2,249萬，於今年5月17日辦理開工，工期預計180日曆天完工。

▲莿桐鄉饒平國小及社區人行環境改善工程，今(17)日由縣長張麗善、營建署中區工程處長何志浩等人舉行動土祈福典禮，工程預計11月竣工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲饒平國小路段道路學校圍牆退縮2.4m新設透空式圍牆及3m人行道、1.5m的綠帶提供民眾、孩童舒適的步行空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲莿桐鄉饒平國小及社區人行環境改善工程，今(17)日由縣長張麗善、營建署中區工程處長何志浩等人舉行動土祈福典禮，工程預計11月竣工。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐鄉饒平國小及社區人行環境改善工程，整體工程區域圖。（圖／記者蔡佩旻攝）


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