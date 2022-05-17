雲林4長照機構群聚感染　張麗善今開視訊會議關心防疫整備

▲縣長張麗善今日在衛生局長曾春美、新聞處長羅楚東、社會處專員陳仲屏陪同下，至老人養護中心關心機構防疫及公共安全改善情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林截至今（17）日累計共有4家長照機構發生群聚感染，縣政府為長者提供安全的堡壘因應新型冠狀疫情，縣長張麗善今日在衛生局長曾春美、新聞處長羅楚東、社會處專員陳仲屏陪同下，至斗六市一家老人養護中心關心機構防疫及公共安全改善情形，並於戶外透過視訊聽取本縣各老福機構整備及面臨問題。

雲林縣有43家老人福利機構，其中2家為財團法人附設養護機構，41家為小型老人福利機構，總共提供2112床失能型老人床位，衛生局長曾春美指出，雲林縣針對住宿型長照機構，都有指派專責醫院，做為就醫後援醫院。目前雲林縣有六家專責醫院，機構若有住民染疫，可就近送至專責醫院，由醫生依照專業評斷。

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曾春美表示，若區內醫療院所量能不足時，就會透過區域緊急醫療指揮中心調度，協助後送。台大雲林分院身為雲林縣重症專責醫院，目前在台大醫院全力投注之下，重症患者包含小兒科的部分，台大都可以完全處理。

縣長張麗善除重申防疫規範與原則，呼籲各機構確實執行因應策略，包括經常出入醫療院所、洗腎、就醫等住民，確實執行分區照護、不同照護分區之工作人員，住宿寢室務必區隔，不同區的工作人員避免「同寢同食」、進入每間住民寢室進行照顧服務，一定都要求手部酒精清消等策略。對於今日機構透過視訊提出問題，包含防疫物資、防疫津貼，縣府能提供、能爭取的，都將盡全力提供、爭取。

縣府社會處表示，雲林縣政府自2019年度開始，爭取衛生福利部社會及家庭署「小型老人福利公共安全計畫」補助經費共新台幣6,180萬5,000元整，共補助老福機構裝設39家「119火災通報裝置」、36家「自動撒水設備」、23家「寢室隔間與樓板密接整修」及6家「電路設施汰換」打造安全的機構環境。



另自2020年開始，亦爭取衛生福利部「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，兩年度共補助新台幣8,987萬元整，透過本計畫改善機構「照顧品質提升」、「服務對象團體或社區活動辦理情形」 、「醫療照顧服務」等指標，充實機構對於感染控制，以及新冠肺炎的抵抗能力。

▲縣長張麗善今日在衛生局長曾春美、新聞處長羅楚東、社會處專員陳仲屏陪同下，至老人養護中心，透過視訊聽取本縣各老福機構整備及面臨問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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