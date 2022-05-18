周文偉鄰居：他是個好房東！疫情期間減租金　曾透露已不在乎人生

記者張方瑀／綜合報導

美國加州橘郡的台灣長老教會15日發生槍擊案，造成1死5傷，而台裔槍手周文偉（David Chou）目前已遭警方逮捕。周文偉之前的鄰居表示，他其實是個很貼心的房東，從來沒有漲過租金，甚至在疫情期間詢問租客，是否需要暫停收租，直到妻子和他離婚回台後，整個情況才急轉直下，甚至曾透露已不在乎自己的人生。

▲周文偉和前妻過去9年就住在拉斯維加斯這棟公寓內。（圖／達志影像／美聯社）



根據《洛杉磯時報》報導，周文偉和前妻過去9年在拉斯維加斯擁有一棟有多間房的連棟公寓，兩人也住在裡面其中一間房內。他的前房客兼鄰居奧雷利亞納（Balmore Orellana）表示，周文偉是個非常貼心的房東，從來沒有調漲過租金，而且在新冠肺炎疫情期間，也主動詢問房客是否有困難，可以暫時不收租金，夫妻倆照顧著大樓旁的小花園，也常常帶水果、蔬菜或餅乾給鄰居。

▲周文偉的前房客兼鄰居奧雷利亞納表示，他曾是個好房東。（圖／達志影像／美聯社）



奧雷利亞納說，雖然周文偉對街坊鄰居很友善，但是對妻子的態度卻非常惡劣，常常隔著牆壁聽到他大吼，因此當他的妻子被診斷出罹患肺癌第四期後，就果斷離婚回到台灣，「你可以看出來妻子厭倦了他，但是妻子走了，他也很難過。」

奧雷利亞納提到，周文偉曾告訴他，自己出生於台灣，但認為自己是中國人，而且中國和台灣是同一個國家，「對他來說，這沒有邊界之分。」

根據紀錄，周文偉住的這棟樓在2021年售出，而周文偉控訴，前妻在沒有經過他同意之下就將房子賣掉，而原本他打算以租戶的身份繼續居住，但新房東將租金漲到每個月1050美元，而這對每個月社會保險補助只有548美元的他來說，完全無法負擔，所以只能被法院命令驅逐。

▲▼根據紀錄，周文偉住的這棟樓在2021年售出。（圖／達志影像／美聯社）



奧雷利亞納表示，周文偉曾抱怨，68歲的年紀很難找到能養活自己的工作，他也曾找過拉斯維加斯附近幾間教堂，詢問是否能提供住所，但都遭到拒絕，最後靠著社福救濟金跟保全工作度日，而也是這份在金沙和威尼斯賭場的保全工作讓他持有合法購槍執照。

之後有新的住客搬進周文偉以前的家，但他們卻在裡面發現一張周文偉在拉斯維加斯槍擊案現場的照片，而照片中的周文偉拿著槍，表情就像是在歇斯底里地大笑，奧雷利亞納說，「房客覺得很害怕，就把它給丟了。」

奧雷利亞納回憶，周文偉在去年3月被驅逐，當時他幫忙周文偉倒垃圾，這也是他最後一次看見周文偉，「他只是一個無家可歸的老人，雖然他沒有明確表達尋短念頭，但他跟我說，『我已經不在乎我的人生了』。」

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