直播主煎牛排「起火」狂燒　1致命動作網友看傻：基本常識？

記者張方瑀/綜合報導

美國佛州一名直播主日前在家中廚房直播煎牛排時,鍋子竟意外起火燃燒,而她下一步竟然是錯誤地將鍋子拿去「澆水」,導致火勢一發不可收拾,整個廚房充滿煙霧,她也不斷罵著髒話大聲呼救,全程都透過鏡頭直播出去。

根據《紐約郵報》報導,住在佛州邁阿密的Twitch直播主卡倫(Kelly Caron)11日在家中廚房一邊煎牛排一邊直播,結果鍋子疑似因為溫度太高開始冒煙,卡倫就先把牛排先夾出來,沒想到鍋子竟然立刻冒出大火。

