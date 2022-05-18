最美性學博士喊告媒體洗不倫　遭正宮求償「手機貼耳一直講」

記者黃哲民／台北報導

經常公開暢談性學話題、號稱「最美性學博士」的藝人許藍方，去年傳出和已婚醫師學長康男發生不倫戀，一度重挫形象，許女復出後頻炒話題衝人氣，日前更聲明要告當初報導不倫戀的媒體洗刷清白，不過台北地院今審理她被康妻求償300萬元一案，許女開完庭一路講手機走出法院，不回應記者發問，據悉，雙方今仍沒達成和解，將擇期再開庭。

▲「最美性學博士」許藍方捲不倫戀，遭正宮求償300萬元，首度到北院出庭不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

康男夫妻前次出庭，法官花了2個多小時訊問，許女今天是本案一審審理第一次親自出庭，法官同樣花費2個多小時，親自訊問許女和康男在事發前的互動細節，例如去了哪裡做了什麼說了什麼，但法官並沒再著墨於雙方要不要和解，許女應訊仍維持全盤否認與康男有曖昧的主調。

許女今出庭前，傳訊息通知某媒體影劇記者，媒體以為她開完庭將鬆口受訪，不料許女開完庭留在法庭和律師溝通許久，接著拿手機緊貼左耳狀似講電話並一路往外快走，不管媒體如何發問，她都置若罔聞，直接坐進一輛斜停馬路中間的轎車離開，許女的律師聲稱不知許女有無邀媒體採訪，要媒體「去問經紀人」。

▲「最美性學博士」許藍方捲不倫戀，遭正宮求償300萬元，首度到北院出庭不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

現年38歲的許藍方憑藉高學歷與高顏值，前年（2020年）起經營個人YouTube頻道，專談性學話題，因而被稱為「最美性學博士」，她去年（2021年）被媒體爆料於2020年間，和已婚醫師學長康鈞尉到精品摩鐵開房，還互傳許多露骨鹹濕訊息，包括「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」等語。

許藍方發聲明開直播一再否認涉及不倫戀，但康男向妻子招認，康妻劉友臻也是知名醫師，不滿許女不認錯也不道歉的態度，提告求償精神慰撫300萬元。正宮與康男前次一起出庭，康男看到鏡頭快閃，正宮大方受訪，不疾不徐表示：「希望能達成雙方都接受的方式。」

據悉，正宮提出的調解條件，就是許女必須公開認錯。許女先前歷次開庭都僅委任律師到場，否認正宮對她的指控，自稱有些對話紀錄顯示她遭康男糾纏，許女更拒絕正宮的調解條件，堅稱自己不是小三。

許女在不倫戀事件後，優質形象曾一落千丈，去年藉由和藝人王少偉傳出交往等話題重新炒熱人氣，復出後迅速恢復昔日聲勢，不但加入藝人小S新節目的班底，在節目中有意無意談及本案喊冤，日前更發聲明表示要控告當初爆料不倫戀事件的媒體，想藉此釜底抽薪，徹底推翻跟康男不倫戀的任何傳聞。