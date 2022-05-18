　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南港驚傳「蒙面飛車」搶夜歸女　10公尺驚悚拖行影片曝！全身慘傷

記者張君豪／台北報導

台北市南港區日前驚傳有飛車啦啦隊行搶夜歸婦女皮包不成，暴力拖行被害女子約10公尺的離譜情事！今年3月28日21時許家住基隆市的郭姓男子因缺錢花用，頭戴全罩式安全帽蒙面、並以口罩遮住機車號牌行經南港區新民街時，行搶落單的王姓婦女，王女奮力保護包，結果慘遭騎車拉扯拖行約10公尺，導致全身多處擦傷，案發後報警求助。

▲家住基隆市的郭男飛車搶奪夜歸女子拖行致傷、警方火速24小時內逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲郭男飛車搶奪夜歸女子拖行致傷，警方火速24小時內逮人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲家住基隆市的郭男飛車搶奪夜歸女子拖行致傷、警方火速24小時內逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲搶劫過程全被監視器錄下。

轄區南港警方獲報後成立專案小組，警方擴大調閱案發地點周遭監視器，雖然郭嫌預先以口罩遮住車牌，案發後擔心騎乘犯案機車被捕，還把機車停放路邊後徒步逃逸，但仍遭警方鎖定。

南港警專案小組幹員不到24小時內就根據郭嫌（43歲）出沒底點，順利將他逮捕歸案，並在他住處起獲作案用服裝及犯案機車，警訊後依觸犯搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲家住基隆市的郭男飛車搶奪夜歸女子拖行致傷、警方火速24小時內逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，郭嫌目前無業賦閒在家，因本身缺錢花用，才會異想天開從基隆市信義區騎車到台北市南港跨轄區犯案，他苦心騎車一個多小時抵達南港犯案，卻沒搶到一毛錢，日前更遭檢察官依觸犯搶奪未遂罪嫌提起公訴。

【相關新聞】

台大博士生校內被撞重傷！目擊者還原現場　肇事女駕駛身分曝

►KTV上廁所撞出火氣！12人惡戰慘吞辣椒水　酒醒竟變「同學會」

停車場繳費機被當ATM！他瑞士刀代替提款卡　連撬6次下場慘了

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
劉子銓曾做胎夢！如願當哥感謝媽趙小僑：一定好好照顧寶寶
快篩PCR還在亂　張善政看不下去說話了
女業務通知快篩陽！客戶嚇壞「3天前到過我家」　網反讚1舉動
快訊／韓偶像團體成員「急性肝衰竭」病危
8歲女童欠繳萬元健保遭移送！「蝸居小套房」靠媽媽打工維生
中南部超商買得到「亞培快篩」了　每日開賣數量、時間曝光
台北小學、國高中下周全停課　「2情況」仍需實體到校
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南港驚傳「蒙面飛車」搶夜歸女　10公尺驚悚拖行影片曝！全身慘傷

台北市警局安城專案　文山一警方厲行掃黑移送18名犯嫌

士檢破地下期貨盤口！業務爽賺獎金狂call客　首腦家竟藏2千萬

最美性學博士喊告媒體洗不倫　遭正宮求償「手機貼耳一直講」

逆轉！退休刑警涉土方糾紛槍殺人被起訴　交保12天今裁定收押

造勢大會喊「貪污最嚴重就是卓伯源」　彰化市長判賠100萬定讞

快訊／黃捷布條「雙眼被挖掉」驚嚇畫面曝　警到場蒐證

潘懷宗涉詐領助理費333萬4度出庭　曝「這件喜訊」拚緩刑

82歲勇伯騎125檔車　家門前自摔漏油起火「燒到剩骨架」

貧女刮掉紅包袋立可白　神秘3字現形...意外揭開黑心里長鍊金術

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

19歲日男夢想成為初音　秀超萌女裝引網友暴動

南港驚傳「蒙面飛車」搶夜歸女　10公尺驚悚拖行影片曝！全身慘傷

台北市警局安城專案　文山一警方厲行掃黑移送18名犯嫌

士檢破地下期貨盤口！業務爽賺獎金狂call客　首腦家竟藏2千萬

最美性學博士喊告媒體洗不倫　遭正宮求償「手機貼耳一直講」

逆轉！退休刑警涉土方糾紛槍殺人被起訴　交保12天今裁定收押

造勢大會喊「貪污最嚴重就是卓伯源」　彰化市長判賠100萬定讞

快訊／黃捷布條「雙眼被挖掉」驚嚇畫面曝　警到場蒐證

潘懷宗涉詐領助理費333萬4度出庭　曝「這件喜訊」拚緩刑

82歲勇伯騎125檔車　家門前自摔漏油起火「燒到剩骨架」

貧女刮掉紅包袋立可白　神秘3字現形...意外揭開黑心里長鍊金術

Golden Child成員傳肝衰竭病危　公司急出面說明病情：還在等結果

勞工選0+7「快篩陰可繼續上班」！勞動部：雇主不得要求休假

疫情讓金融業人力吃緊！　CRS申報期限展延到8月

搭飛機遇到蔡阿嘎　網曝二伯「幫忙長輩暖舉」！讚：好人好事代表

泰國公開賽／麟洋配「台灣內戰」直落二勝出　晉級16強

林靖凱再見安棒打李振昌　統一3比2力克兄弟

劉子銓曾做胎夢！如願當哥感謝媽趙小僑：我一定好好照顧寶寶

快訊／台南清潔隊傳火警　2台垃圾車燒成火球！30分鐘變廢鐵

宋家豪飆3K連8場無失分　張奕三振化解滿壘危機！

出門撞見2隻燕！　北市文山區店家開出2.8億大樂透

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

社會熱門新聞

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

即／桃園34歲確診男居隔中突暈眩　送醫不治

北市女遭男友「砍斷手筋」丟包醫院　PCR確診

竹科已婚男騙女同事上床　還偷拍影片

妻約同事吃早餐　夫查結局綠爆

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

祖父送醫亡未告知「家屬伴屍聊」　孫女投訴還被酸

獸父喊「告你男友」逼女兒就範　逞慾下場出爐

10億董娘被逼裸離　見證人竟稱：我沒簽名

即／女遭男友玻璃碎片斬手筋　老父淚崩提告

洗腎嬤確診苦等13hrs才入院　兒批基隆長庚冷血

即／高雄愛河驚見浮屍　20多歲女穿黑衣飄水面

更多熱門

相關新聞

最美性學博士喊告媒體洗不倫

最美性學博士喊告媒體洗不倫

經常公開暢談性學話題、號稱「最美性學博士」的藝人許藍方，去年傳出和已婚醫師學長康男發生不倫戀，一度重挫形象，許女復出後頻炒話題衝人氣，日前更聲明要告當初報導不倫戀的媒體洗刷清白，不過台北地院今審理她被康妻求償300萬元一案，許女開完庭一路講手機走出法院，不回應記者發問，據悉，雙方今仍沒達成和解，將擇期再開庭。

涉詐領助理費333萬　潘懷宗曝喜訊拚緩刑

涉詐領助理費333萬　潘懷宗曝喜訊拚緩刑

會考生匡列居隔恐無法應試？　金門縣府派專車接送

會考生匡列居隔恐無法應試？　金門縣府派專車接送

枴杖阿公突送「嫁妝50萬」　真相令人鼻酸

枴杖阿公突送「嫁妝50萬」　真相令人鼻酸

基隆市國中九年級、市立高中三年級　5/23起遠距教學

基隆市國中九年級、市立高中三年級　5/23起遠距教學

關鍵字：

南港警分局飛車搶奪搶奪未遂郭姓男子影音

讀者迴響

熱門新聞

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

桃園1家確診、13人領100萬理賠金！　「可還車貸了」

趙小僑宣布懷孕了！「典典寶寶」目前30週

快訊／本土暴增8萬5310例「再創新高」！

快訊／蕭敬騰宣布「不再報名金曲獎」　入圍名單沒有他...親揭背後原因

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面