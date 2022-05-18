南港驚傳「蒙面飛車」搶夜歸女　10公尺驚悚拖行影片曝！全身慘傷

記者張君豪／台北報導

台北市南港區日前驚傳有飛車啦啦隊行搶夜歸婦女皮包不成，暴力拖行被害女子約10公尺的離譜情事！今年3月28日21時許家住基隆市的郭姓男子因缺錢花用，頭戴全罩式安全帽蒙面、並以口罩遮住機車號牌行經南港區新民街時，行搶落單的王姓婦女，王女奮力保護包，結果慘遭騎車拉扯拖行約10公尺，導致全身多處擦傷，案發後報警求助。

▲郭男飛車搶奪夜歸女子拖行致傷，警方火速24小時內逮人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲搶劫過程全被監視器錄下。

轄區南港警方獲報後成立專案小組，警方擴大調閱案發地點周遭監視器，雖然郭嫌預先以口罩遮住車牌，案發後擔心騎乘犯案機車被捕，還把機車停放路邊後徒步逃逸，但仍遭警方鎖定。

南港警專案小組幹員不到24小時內就根據郭嫌（43歲）出沒底點，順利將他逮捕歸案，並在他住處起獲作案用服裝及犯案機車，警訊後依觸犯搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦。

根據警方調查，郭嫌目前無業賦閒在家，因本身缺錢花用，才會異想天開從基隆市信義區騎車到台北市南港跨轄區犯案，他苦心騎車一個多小時抵達南港犯案，卻沒搶到一毛錢，日前更遭檢察官依觸犯搶奪未遂罪嫌提起公訴。

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