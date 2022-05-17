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民眾搶打BNT疫苗！北市1萬611劑「預約額滿」　蔡炳坤：將討論加量

▲▼輝瑞、莫德納疫苗需要成熟的冷鏈保存技術，北韓若採購或取得恐將面臨困難。（圖／路透社）

▲台北市疫苗預約系統於17日上午9時開放，約2小時的時間，BNT疫苗已全數額滿。（示意圖／路透社）

記者袁茵／台北報導

台北市政府17日開放疫苗預約系統，供民眾預約第1、2、3和4劑疫苗，此次總計7萬6252劑疫苗，其中也納入中央自購的BNT疫苗共1萬611劑。台北市副市長蔡炳坤表示，BNT疫苗已經全數額滿，將進一步討論是否加量。

蔡炳坤17日上午表示，台北市第12期疫苗預約系統17日上午9時開放預約至18日下午5時，預計23日至29日接種，提供莫德納疫苗6萬2751劑，包括6525劑給6至11歲兒童接種、BNT疫苗1萬611劑、高端疫苗2890劑，共計7萬6252劑總預約量。

蔡炳坤指出，由政府所採購的首批成人BNT疫苗185.7萬劑，在千呼萬喚中總算於5月9日進來，台北市率先納入疫苗預約系統，提供12歲以上預約第1、2劑以及18歲以上追加劑，與莫德納疫苗不同的是「全劑」接種；至於12歲至17歲青少年追加劑接種，將另行規劃安排。

關於疫苗預約情形，蔡炳坤提及，疫苗預約系統開放30分鐘預約完成1萬172人，其中以BNT疫苗30分鐘預約7260人、1小時預約8840人最為熱門。

到了中午12時，蔡炳坤說明，北市提供的1萬611劑BNT疫苗，才2個多小時已經額滿，將進一步討論是否加量。莫德納、BNT都屬mRNA疫苗，同樣受到民眾的青睞，只因莫德納疫苗一直都有；BNT疫苗僅2021年鴻海、台積電與慈濟等3個民間團體所送1500萬劑打完之後，就空缺到現在，顯見很多人等待已久，才會快速額滿。

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