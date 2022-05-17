女兒家門口蓋檢查哨！爸曝現場照全身被噴酒精　4千人讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

新冠本土疫情嚴峻，一名爸爸日前在臉書PO文分享，女兒自從知道防疫的重要性後，就在家門口用紙箱蓋了一座檢查哨，每個人回家都要被噴全身酒精消毒。可愛的現場檢查照片也讓超過4000名忍不住按讚，並留言笑稱，「專業」、「好可愛，還用紙箱防護」。

▲原PO女兒的檢查哨。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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原PO在臉書「爆廢公社」15日的文章中提到，自從女兒知道防疫的重要性後，家裡最近出現一個很大的「困擾」，就是每個人進家門前都要經過檢查哨，而且還要被噴全身酒精才可以放行。

而在附上的照片中，只見原PO家門旁有一座紙箱蓋成的檢查哨，上方還挖了一個正方形的洞，方便女兒從洞口噴酒精。這篇文章被轉分享至爆料公社臉書粉專，吸引超過4000名網友按讚，大家紛紛留言笑稱，「專業」、「好可愛，還用紙箱防護」、「不要亂動，這是實彈哦」、「很好，做好防疫第一步」。

還有其他爸媽們表示自己家中也有檢查哨，「我女兒也是糾察隊，先噴一噴才能進門，馬上去洗澡」、「我兒子也會叫我快點去幫我老公噴酒精消毒，還會盯著去洗澡」、「我女兒也是回家會說洗手」。不過，孩子們直率又可愛的行動也讓部分網友忍不住感嘆，「小孩子都有這思維，為何一堆大人就沒有？」

另外，由於近日兒童染疫案例增加，讓不少家長相當擔憂。兒童過敏氣喘免疫風濕科醫師陳治宇曾在粉專「兒童過敏氣喘免疫風濕科-陳治宇醫師」PO文分享，兒童染疫會出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、吐、流鼻水、身體痠痛等症狀，與一般感冒、流感最大的不同在於只有新冠肺炎會導致「呼吸急促」，提醒家長們除了勤洗手、戴口罩，進行環境消毒，增加孩子免疫力之外，除非必要，也要盡量避免出入公共場所。