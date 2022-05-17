北市開放疫苗平台！民眾搶BNT「1小時剩1771劑」　696人預約第4劑

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／台北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府17日開放疫苗預約系統，供民眾預約第1、2、3和4劑疫苗。台北市副市長蔡炳坤表示，此次總計7萬6252劑疫苗，30分鐘預約完成1萬172人；此次也加入BNT疫苗預約，共計1萬611劑，截至上午10時已完成8840人預約，只剩下1771名額。

蔡炳坤17日上午表示，台北市第12期疫苗預約系統，17日上午9時開放預約至18日下午5時，預計23日至29日接種，提供莫德納疫苗6萬2751劑，包括6525劑給6至11歲兒童接種、BNT疫苗1萬611劑、高端疫苗2890劑，共計7萬6252劑總預約量。

蔡炳坤指出，由政府所採購的首批成人BNT疫苗185.7萬劑，在千呼萬喚中總算於5月9日進來，台北市率先納入疫苗預約系統，提供12歲以上預約第1、2劑以及18歲以上追加劑，與莫德納疫苗不同的是「全劑」接種；至於12歲至17歲青少年追加劑接種，將另行規劃安排。

蔡炳坤提及，疫苗預約系統才開放30分鐘，已預約完成1萬172人，其中以BNT疫苗30分鐘預約7260人最為熱門，預約率已達68%，截至上午10時，BNT疫苗預約數更達到8840人。

被問到為何此次BNT疫苗預約踴躍？蔡炳坤認為，BNT已經很久沒有進來，空窗時間長，許多想打的民眾等很久了，並非疫苗的好與壞。

中央於16日起開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫力不全及免疫力低下且病情穩定者等3類對象，可接種第4劑（第2次追加劑）疫苗，初估有400萬人符合資格。針對台北市此次預約第4劑疫苗的人數，蔡炳坤回應，截至上午10時30為止，第4劑疫苗預約數量為696人。