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快篩陽過世等不到死亡證明　台南藍軍要求速購唾液快篩劑

▲台南市議會國民黨團指出，有位年輕腦麻女子，快篩陽性隔日不幸過世，因沒有做PCR，衛生單位和警察局互推死亡相驗責任，最後協調司法相驗，黨團除全力協助案家外，並要求市府速購唾液快篩劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團指出，有位年輕腦麻女子，快篩陽性隔日不幸過世，因沒有做PCR，衛生單位和警察局互推死亡相驗責任，最後協調司法相驗，黨團除全力協助案家外，並要求市府速購唾液快篩劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內Omicron疫情肆虐，台南市議會國民黨團議員服務處接獲陳情，一位年輕的腦麻女子，上週六快篩陽性隔日不幸過世，因沒有做PCR，衛生單位和警察局互推死亡相驗責任，最後兩單位協調靜待司法相驗，國民黨台南市議會黨團除全力協助案家外，並要求市府速購唾液快篩劑。

國民黨台南市議會黨團指出，因疫情死亡案例大增，醫學專家都警告，Omicron死亡率比流感高，請台南市政府負起重新教育市民認識Omicron的責任，並學學桃園市，緊急動用第二預備金，採購最先進的唾液快篩劑，讓老幼弱殘優先使用，以降低鄉親死亡率和中重症的比率。

國民黨台南市議會黨團重炮抨擊民進黨的超前部署，民進黨跟人民作對的Omicron防疫政策，讓民怨沖天，民進黨編列8400億防疫紓困預算，研發疫苗卻獨厚高端這一家廠商，讓年營收只有區區112萬元的高端，靠著500萬劑疫苗預算，獲利短短3年搭火箭上雲霄，去年年營收居然高達32.8億元，高端售價比國外疫苗貴很多，高端疫苗美國日本等先進國家都不承認，500萬劑高端只打了200多萬劑，其他全報廢，民進黨聯手高端寫下的績效真是讓人瞠目結舌。

國民黨台南市議會黨團進一步指出，民進黨同樣情況，也發生在快篩劑研發和快篩劑進口，原來早有40家申請進口快篩劑，民進黨中央卻只獨厚一款快篩，而且這家廠商又跟高端有淵源，進口廠商獲利也不讓高端專美於前，獲利也高達14億元，而且高金素梅立委，也挖出民進黨2年前就編列2314萬研發快篩劑，結果是否也跟高端一樣？

▲台南市議會國民黨團指出，有位年輕腦麻女子，快篩陽性隔日不幸過世，因沒有做PCR，衛生單位和警察局互推死亡相驗責任，最後協調司法相驗，黨團除全力協助案家外，並要求市府速購唾液快篩劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前台南市每天染疫人數都達2千多人，確診總數已超過2萬多人，國民黨團悲痛指出，黨團服務處這段期間成了鄉親的急難救助站，李鎮國議員剛處理一位20多歲腦麻女孩，5月14日快篩陽，只隔一天就在家過世，因為沒做PCR，衛生局和警察局互推，協調後需司法相驗不採行政相驗，目前遺體還在火葬場，還未拿到死亡證明，家屬都要崩潰了，為了市民寶貴的生命與健康，黨團要求台南市府依定要動用第二預備金，讓市民一人一份快篩劑，並學學桃園市府，緊急採買唾液快篩劑，先給老弱殘病者使用，讓大家免除戳鼻之苦。

據了解，20多歲腦麻女孩快篩陽性在家過世，衛生局認為行政相驗是針對自然老死或有病歷可循的病死者，該個案在家突然過世，並非屬自然死亡，是屬於司法相驗，而非行政相驗，應尋求警方管道通報進行司法相驗。惟警方認為生病死亡，家屬對死因無異議，應可由衛生單位行政相驗，家屬在無法取得死亡證明下，向市議員李鎮國求助。在李議員協調下，認為該個案雖為腦麻患者，長期臥床，且2天前開始有咳嗽，家人協助進行快篩結果陽性，隔日不幸去世，因非屬自然死亡，因此由警方報請檢察官司法相驗釐清死因，並開立死亡證明書。

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