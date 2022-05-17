0+7新制上路！花蓮1783人隔離中　12診所提供婦科兒科諮詢

▲花蓮16日新增860確診，累計確診總人數14419例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣16日新增860例新冠肺炎確診個案，累積確診病例共計14419人，目前尚在隔離中1783人，花蓮縣衛生局長朱家祥在當天下午的防疫記者會上表示，17日起，針對確診個案同住家人之政策調整為「完成3劑疫苗接種者」，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。

▲統計數據顯示花蓮縣新冠疫苗接種率接近全國平均數。

衛生局長朱家祥表示，據中央流行疫情指揮中心16日指出，自4月26日起縮短隔離天數後，國內確診輕症與無症狀高於99.7%、染疫死亡率約為0.03%。為集中醫療資源照顧中重症，自17日起，將實施「以篩代隔」措施，確診者之同住家人若打滿3劑疫苗接種者，得採「0+7」免居家隔離，但需配合7天自主防疫，可外出工作及採買生活必需品，但須避免群聚及共餐；而未完成3劑疫苗接種者，則維持「3 +4」3天居家隔離與4天自主防疫，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫。中央隨著疫情變化採滾動式修正，將全面配合政策調整。

▲17日起，針對確診個案同住家人之政策調整為「完成3劑疫苗接種者」，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。

有關花蓮縣新冠疫苗覆蓋率的部分，截至5月15日止，第一劑為81.3%，第二劑為74.5%，第三劑為55.6%，從數據中可以看出現花蓮縣新冠疫苗接種率接近全國平均數；另在各鄉鎮社區巡迴施打站的部分，已有58村里完成施打新冠疫苗，包含第一劑、第二劑以及追加劑總接種數為1595劑；縣府仍持續鼓勵民眾接種疫苗，主動到住家附近接種站施打疫苗，以提升自我防護力。

▲榮總玉里分院開設最新防疫急門診暨學齡前兒童就醫綠色通道。

而今日起，針對部分對象開始施打第二次追加劑疫苗（第四劑），接種對象包含65歲以上長者、長照機構長者，以及18歲以上經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者，且需與第一次追加劑（第三劑）間隔5個月後，才可接種第二次追加劑。第二次追加劑可接種廠牌為莫德納（半劑量）、高端、BNT，民眾可自主評估是否符合條件，若符合第二次追加劑接種資格者，可向「花蓮縣新冠疫苗合約醫療院所及衛生所」進行電話預約，合約醫療院所資訊如下：https://reurl.cc/551mMn 。

▲因應兒童確診人數增加，花蓮縣全區開設兒童防疫門診。

朱家祥說明，從人口確診者分析來看，近期兒童確診人數增加，兒童確診後產生發燒症狀亦比成人明顯，若兒童或18歲以下學童確診，有任何症狀建議可向兒科醫生諮詢，因此，在一般診所端有新增「兒科診所」，提供視訊診察，北區共8間，包含中正診所、張海山診所、呂小兒科診所、黃國棟小兒科診所、林建中診所、陳麗雲小兒科診所、張淑華小兒科診所及博幼診所，而南區有1間為幼康診所；婦產科診所共4間，包含惠生婦產科、彭婦產科、江昌雲婦產科、李學智婦產科。另外，在中區鳳林榮民總院及南區玉里榮民醫院有開設「兒科防疫門診」，北區慈濟醫院及南區玉里榮民醫院設有「24小時兒科急診」，若有兒科急診需求，可前往進行相關檢查，讓孩子得到更好照護。

針對台北榮民總醫院玉里分院最新防疫急門診暨學齡前兒童就醫綠色通道開立公告，朱家祥強調，急診針對有急診需求者提供全天24小時的服務；防疫門診針對執行家用快篩陽性民眾採檢，並開立症狀治療藥物，服務時間改為周一至周五上午9時至11時30分、下午14時至16時30分，請民眾攜帶用夾鏈袋密封好之快篩陽性檢體至急診室旁戶外篩檢處；學齡前兒童就醫綠色通道針對學齡前兒童有染疫疑慮者，服務時間為周一至周四下午14時至16時，請民眾至急診室旁戶外篩檢處。