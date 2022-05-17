　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

0+7新制上路！花蓮1783人隔離中　12診所提供婦科兒科諮詢

▲花蓮16日新增860確診，累計確診總人數14419例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮16日新增860確診，累計確診總人數14419例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣16日新增860例新冠肺炎確診個案，累積確診病例共計14419人，目前尚在隔離中1783人，花蓮縣衛生局長朱家祥在當天下午的防疫記者會上表示，17日起，針對確診個案同住家人之政策調整為「完成3劑疫苗接種者」，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。

▲花蓮16日新增860確診，累計確診總人數14419例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

統計數據顯示花蓮縣新冠疫苗接種率接近全國平均數。

衛生局長朱家祥表示，據中央流行疫情指揮中心16日指出，自4月26日起縮短隔離天數後，國內確診輕症與無症狀高於99.7%、染疫死亡率約為0.03%。為集中醫療資源照顧中重症，自17日起，將實施「以篩代隔」措施，確診者之同住家人若打滿3劑疫苗接種者，得採「0+7」免居家隔離，但需配合7天自主防疫，可外出工作及採買生活必需品，但須避免群聚及共餐；而未完成3劑疫苗接種者，則維持「3 +4」3天居家隔離與4天自主防疫，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫。中央隨著疫情變化採滾動式修正，將全面配合政策調整。

▲花蓮16日新增860確診，累計確診總人數14419例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

17日起，針對確診個案同住家人之政策調整為「完成3劑疫苗接種者」，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。

有關花蓮縣新冠疫苗覆蓋率的部分，截至5月15日止，第一劑為81.3%，第二劑為74.5%，第三劑為55.6%，從數據中可以看出現花蓮縣新冠疫苗接種率接近全國平均數；另在各鄉鎮社區巡迴施打站的部分，已有58村里完成施打新冠疫苗，包含第一劑、第二劑以及追加劑總接種數為1595劑；縣府仍持續鼓勵民眾接種疫苗，主動到住家附近接種站施打疫苗，以提升自我防護力。

▲花蓮16日新增860確診，累計確診總人數14419例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

榮總玉里分院開設最新防疫急門診暨學齡前兒童就醫綠色通道。

而今日起，針對部分對象開始施打第二次追加劑疫苗（第四劑），接種對象包含65歲以上長者、長照機構長者，以及18歲以上經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者，且需與第一次追加劑（第三劑）間隔5個月後，才可接種第二次追加劑。第二次追加劑可接種廠牌為莫德納（半劑量）、高端、BNT，民眾可自主評估是否符合條件，若符合第二次追加劑接種資格者，可向「花蓮縣新冠疫苗合約醫療院所及衛生所」進行電話預約，合約醫療院所資訊如下：https://reurl.cc/551mMn 。

▲花蓮16日新增860確診，累計確診總人數14419例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

因應兒童確診人數增加，花蓮縣全區開設兒童防疫門診。

朱家祥說明，從人口確診者分析來看，近期兒童確診人數增加，兒童確診後產生發燒症狀亦比成人明顯，若兒童或18歲以下學童確診，有任何症狀建議可向兒科醫生諮詢，因此，在一般診所端有新增「兒科診所」，提供視訊診察，北區共8間，包含中正診所、張海山診所、呂小兒科診所、黃國棟小兒科診所、林建中診所、陳麗雲小兒科診所、張淑華小兒科診所及博幼診所，而南區有1間為幼康診所；婦產科診所共4間，包含惠生婦產科、彭婦產科、江昌雲婦產科、李學智婦產科。另外，在中區鳳林榮民總院及南區玉里榮民醫院有開設「兒科防疫門診」，北區慈濟醫院及南區玉里榮民醫院設有「24小時兒科急診」，若有兒科急診需求，可前往進行相關檢查，讓孩子得到更好照護。

針對台北榮民總醫院玉里分院最新防疫急門診暨學齡前兒童就醫綠色通道開立公告，朱家祥強調，急診針對有急診需求者提供全天24小時的服務；防疫門診針對執行家用快篩陽性民眾採檢，並開立症狀治療藥物，服務時間改為周一至周五上午9時至11時30分、下午14時至16時30分，請民眾攜帶用夾鏈袋密封好之快篩陽性檢體至急診室旁戶外篩檢處；學齡前兒童就醫綠色通道針對學齡前兒童有染疫疑慮者，服務時間為周一至周四下午14時至16時，請民眾至急診室旁戶外篩檢處。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
退將夫人拒採檢闖病房！　罵髒話咆哮護理師
「阿公阿嬤超強」直接壓制加州槍手！　警大讚：阻止更大傷亡
LIVE／台灣前預官教堂掃射1死5傷　台裔勇醫擋槍悲留妻小
「富邦沒擔當！」他怒剪信用卡、賣股票　網狂刷1星抵制：輸不起
台裔醫師「父親剛去世」帶媽上教堂　英雄式擋槍亡悲留妻小
0+7上路防疫保單賠嗎？　金管會回應了
快訊／立院三讀《威權時期回復條例》　被害者國賠1200萬
金管會Google變「挺富邦輸不起」！　富邦被1星灌爆
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化綠營初選炸鍋！他轟「2打1」不公平　挨告3罪名

台南市重大投資2831億元　黃偉哲：專案協助落實投資

快篩陽過世等不到死亡證明　台南藍軍要求速購唾液快篩劑

0+7新制上路！花蓮1783人隔離中　12診所提供婦科兒科諮詢

花蓮斥資167萬　84垃圾車加裝噴霧消毒裝置

桃園5／18、21日再推免預約疫苗接種專案　開放3類對象施打第4劑

桃園青埔增加3個里　市議員徐景文：學區劃分應通盤檢討

桃園市府確診員工751人　市議員黃敬平關切防疫措施

國中教育會考5／21-22登場　鄭文燦：確診考生解隔後補考

金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞　信眾冒雨伴駕行腳護持祈福

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

彰化綠營初選炸鍋！他轟「2打1」不公平　挨告3罪名

台南市重大投資2831億元　黃偉哲：專案協助落實投資

快篩陽過世等不到死亡證明　台南藍軍要求速購唾液快篩劑

0+7新制上路！花蓮1783人隔離中　12診所提供婦科兒科諮詢

花蓮斥資167萬　84垃圾車加裝噴霧消毒裝置

桃園5／18、21日再推免預約疫苗接種專案　開放3類對象施打第4劑

桃園青埔增加3個里　市議員徐景文：學區劃分應通盤檢討

桃園市府確診員工751人　市議員黃敬平關切防疫措施

國中教育會考5／21-22登場　鄭文燦：確診考生解隔後補考

金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞　信眾冒雨伴駕行腳護持祈福

台灣「新聞自由指數」亞洲第一　外交部：民主發展受國際肯定

打電競月薪100萬！Toyz公開「職業選手8年收入」　2原因勸退職業夢

致力環境永續搶攻新時代水商機　「台灣國際水週」早鳥優惠至5月底

桃園林小妹車禍不治！校長：家屬忍痛放棄侵入性手術　女駕駛送辦

退役將軍夫人拒採檢闖病房！罵髒話咆哮護理師　三總回應了

防輕症病程變長！醫籲備妥「2款居家藥品」　維生素C可降死亡率

民眾搶打BNT疫苗！北市1萬611劑「預約額滿」　蔡炳坤：將討論加量

王高成／美國放棄一中政策？　過往偏中立場出現動搖

她搭捷運心臟病發...臉朝下昏迷跌趴車廂　警急推輪椅送醫搶命

南投副議長傳確診「缺席總質詢」　會照開...議員坦言：怕怕的

地方熱門新聞

國中教育會考5/21-22登場　確診考生解隔後補考

恐佈休旅車失控橫掃13車7傷　14歲國中女遭撞今日不治

桃園5/18、21日　再推免預約疫苗接種專案

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

金包里慈護宮二媽回野柳　信眾伴駕行腳護持

梅雨台南四大水庫2天破千萬噸

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

桃園市府確診員工751人　市議員黃敬平關切

青埔增加3個里　徐景文：學區劃分應檢討

桃園市議員參選人　代領防疫關懷包服務

桃園26處接種站這三天施打疫苗

嘉義一家三口擠鐵皮屋　爸開輪椅載兒子上學

花蓮斥資167萬　84垃圾車加裝噴霧消毒裝置

羅智強桃園市長競選團隊　成立疫情關懷部

更多熱門

相關新聞

北市開放疫苗平台！民眾狂搶BNT

北市開放疫苗平台！民眾狂搶BNT

台北市政府17日開放疫苗預約系統，供民眾預約第1、2、3和4劑疫苗。台北市副市長蔡炳坤表示，此次總計7萬6252劑疫苗，30分鐘預約完成1萬172人；此次也加入BNT疫苗預約，共計1萬611劑，截至上午10時已完成8840人預約，只剩下1771名額。

黃捷出關上工了！跟風韓星「倒V」自拍

黃捷出關上工了！跟風韓星「倒V」自拍

陸軍官校多人染疫！學生控為校慶忽視防疫　校方反駁

陸軍官校多人染疫！學生控為校慶忽視防疫　校方反駁

「0+7新制」上路！　隔離理賠「須加看小黃卡」

「0+7新制」上路！　隔離理賠「須加看小黃卡」

隔離理賠完美下莊？指揮中心防疫政策大鬆綁　一表看保險業者逐步解套

隔離理賠完美下莊？指揮中心防疫政策大鬆綁　一表看保險業者逐步解套

關鍵字：

新增確診疫苗覆蓋率平均值以篩代隔0+7新制上路

讀者迴響

熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

小煜妻「3招自救1歲確診兒」！　冒3症狀快衝急診

「0+7」又幫保險業省錢？　鄉民點名1類人最慘

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面