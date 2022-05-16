竹縣+1635！13鄉鎮市破雙位數「竹北693例最多」　無症狀1497例

▲竹縣16日新增確診1635例，其中以竹北市693例為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央今（16日）新竹縣新增1635例新冠肺炎本土確診案例，分別為825位男性和810位女性，年齡分布0-94歲，12歲以下186人，65歲以上71人，多數仍集中18-64歲青壯年，約佔80%。無症狀者1497人，約佔92%。配合中央今起開放打第4劑疫苗，對象為第3劑滿5個月之65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者等3類，請符合資格的鄉親至各衛生所、合約診所接種。

縣府表示，16日確診1635例分布為竹北市693例、竹東鎮231例、湖口鄉256例、新豐鄉136例、新埔鎮78例、關西鎮62例、芎林鄉31例、橫山鄉21例、寶山鄉41例、北埔鄉21例、峨眉鄉13例、尖石鄉30例、五峰鄉22例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣目前居家隔離132人、居家照護6767人。

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竹縣衛生局指出，近期確診人數驟增，新竹縣尖石鄉確診數量尤其增加迅速，因地處山區交通非常不便，為更方便居民，衛生局已安排大安醫院醫護團隊擇期進駐尖石後山，替鄉親做PCR篩檢，並由衛生所配合協助。另外也向中央爭取在當地衛生所、藥局增加民眾自購快篩的數量，同時提供鄉公所合格廠商資訊，由公所在合適價格下規劃經費採購。

▲▼竹縣社區篩檢站及疫苗接種資訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

隨著配合中央逐漸鬆綁以保存醫療量能以照顧中重症患者的政策，新竹縣居家照護人數勢必持續攀升，但其中無症狀和輕症佔了絕大多數，因此縣府團隊整合縣內醫療機構、鄉鎮公所等做了多項應變措施，共同提供包括生活照顧、醫護關懷、視訊診療、確診婦兒專責醫院輪值等。

此外，一般民眾自行快篩陽性可至本縣採檢診所或社區篩檢站接受公費PCR採檢，請戴好口罩，自行前往採檢診所或社區篩檢站勿搭乘大眾運輸工具，並將陽性快篩試劑密封包裝好，一併攜帶至採檢診所或社區篩檢站（請依篩檢站服務時間及分流機制排隊等候）接受公費PCR採檢，採檢完畢也請自行返家等候結果通知。

新竹縣公費PCR採檢診所查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=90020

社區篩檢站如下：每日上午9時至12時於新仁醫院急診室外；每日上午11時至下午2時於湖口仁慈醫院急診室外；每日下午6時至9時於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。

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