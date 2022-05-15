馮世寬巧遇柯文哲「以為他今天不會來」　替北市防疫打120分

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情升溫，台北市政府目前已經開設23處防疫急門診、車來速篩檢站，並預計在17日啟動中正紀念堂車來速。台北市長柯文哲15日視察車來速建置狀況時，剛好遇到退輔會主委馮世寬，而曾被稱為「一百分部長」的馮世寬則笑說，對柯文哲的防疫給予「120分」。

柯文哲15日原定沒有公開行程，不過中午臨時通知，新增視察中正紀念堂防疫急門診建置進度的行程，並於會後接受媒體訪問。

▲台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診建置。（圖／北市府提供）

此次中正紀念堂防疫急門診任務，委託台北榮民總醫院進行，當柯文哲抵達現場時，只見馮世寬早已在場關心北榮狀況，而柯文哲也趕緊揮手打招呼。

被問到今日到現場視察的感想，以及柯文哲防疫做得如何？馮世寬先是大笑了幾聲後說，「我今天是跟市長（柯文哲）巧遇，因為我是要來看看北榮的努力，我昨天在Facebook上看到市長（柯文哲）來過了，我以為他今天不會來，所以到這裡來。」

馮世寬表示，柯文哲講了很多，自己都很贊同，總統蔡英文有召集榮總跟軍醫系統，希望此刻大家共同努力防治疫情擴散。

媒體追問，給柯文哲打個分數，認為柯文哲表現怎麼樣？馮世寬直言，「當然120分囉！」而現場人員聽聞馮世寬回應後哈哈大笑，柯文哲則是趕緊揮手回應，感謝北榮承擔很大的壓力，「常常我們長官出一張嘴，底下拚得要死。」