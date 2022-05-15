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南投+466！中重症再增3例　65歲以上確診三成未打追加劑

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數466例。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數466例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數466例，截至5月15日累計確診人數3289例，居家隔離人數1076例，今日已解除隔離610例，居家照護人數1610例，南投縣各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

由於新北三峽某養護中心傳出9成確診及死亡消息，南投縣衛生局指出，經分析老人確診數雖然約只佔6.4%，但65歲以上老人染疫後，若未打滿3劑疫苗且有慢性疾病者，得到中重症、住院及死亡機率較高，成為高危險群；而國內外都有安養機構集體染疫案例，在確診人數大幅增加之際，避免老人染疫，需要各界一起努力。

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南投縣統計65歲以上老人確診累計有213例，以南投市47例最多、其餘是埔里鎮42例、草屯鎮44例、竹山鎮17例、名間鄉19例、集集鎮1例、鹿谷鄉7例、中寮鄉2例、國姓鄉8例，水里鄉5例、仁愛鄉9例、信義鄉7例；已接種新冠疫苗1劑計16例（7.5%），2劑計21例（9%），3劑計151例（70%），未接種25例（11%）。

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數466例，南投醫院為38周確診孕婦接生、母女均安且女嬰PCR為陰性。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼衛福部南投醫院配合派員赴長照機構幫照服員打疫苗。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數466例，南投醫院為38周確診孕婦接生、母女均安且女嬰PCR為陰性。（圖／記者高堂堯攝）

衛生局指出，全縣住院中重症原有4例，今日增加3例，都是60至90歲老人家，共通點都是疫苗未打足，其中3名僅接種1劑疫苗、1名未接種疫苗，而且2名有高血壓、糖尿病病史，另2名未有疾病史；先前也有埔里鎮近70歲阿嬤死亡、檢出新冠病毒案例，經查同樣未接種新冠疫苗，有高血壓、心臟病史。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心針對65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可接種第2次追加劑（需與前一劑間隔5個月），並自5月16日起實施；包含：1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者，2.器官移植患者、幹細胞移植患者3.中度、嚴重先天性免疫不全患者4.洗腎患者5.HIV陽性患者6.目前正使用高度免疫抑制藥物者7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者。不論先前劑次或接種廠牌，第二次追加劑可接種Moderna疫苗半劑量、BNT及高端疫苗全劑量。

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數466例，南投醫院為38周確診孕婦接生、母女均安且女嬰PCR為陰性。（圖／記者高堂堯攝）

▲中央流行疫情指揮中心宣布16日起65歲以上符合規定者可打第二次追加劑。（圖／南投縣政府提供）

縣府應變中心表示，縣府社勞處在13日向防疫應變中心調撥500劑快篩試劑，其中230劑撥交給南投市、草屯鎮、埔里鎮3鄉鎮社福機構，同時備援院區住民疑似感染時緊急使用；包括老人、長照、身障、兒少、團體家屋等住宿式機構，從4日起也暫停訪客，解封日期依中央疫情指揮中心指示，或採滾動式修正，防堵疫情在社福安置機構擴散。

縣府並於9日訂頒社區據點自主暫停服務措施，包括社區據點、C級巷弄站、文健站、失智社區服務據點、長青學苑、婦女大學等，工作人員及成員如有1例居家隔離，得暫停15天；如有1例確診，得暫停1個月，同鄉鎮市確診據點達3站以上，暫停服務1個月，全縣達4鄉鎮市以上時，全縣社區式據點服務暫停1個月。

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