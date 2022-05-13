美向WHO分享新冠疫苗「11項關鍵技術」　有助低收國家開發仿製藥

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發至今，已經奪走全球超過600萬條人命，美國總統拜登12日承諾，美國將透過世界衛生組織（WHO）向全球分享11項新冠肺炎疫苗的關鍵技術，此舉有助於低收入國家開發仿製藥來對抗疫情。

根據CNBC報導，拜登12日在「全球COVID-19高峰會」中承諾，會向WHO分享11項新冠肺炎相關技術，「我們正在提供美國政府擁有的關鍵技術，包括用於許多穩定新冠疫苗的刺突蛋白技術。」據了解，美國國家衛生研究院（NIH）已授權把其用於新冠疫苗的關鍵技術分享給WHO，允許世界各地的製造商和WHO合作，自行研發新冠疫苗。

雖然美國分享關鍵技術很重要，但這只是整個新冠疫苗製成的一小部分，並不包含製造疫苗所需的RNA代碼。目前NIH和生技公司莫德納（Moderna）正在因共同開發的新冠疫苗mRNA單獨專利陷入糾紛，先前有消息指出，若美國國家衛生研究院獲得專利，就有可能進行技術共享。

白宮表示，這次峰會已獲得逾30億美元的新資金承諾，其中逾20億美元將用於因應當前疫情，9億6200萬美元將注入世界銀行（World Bank）的全球衛生基金會，而美國也將額外捐助此單位2億美元。拜登指出，他將向國會要求追加225億美元的新冠肺炎應對資金，包含50億美元的國際援助，不過目前議員尚未通過任何融資法案。

WHO指出，儘管美方資金可能陷入僵局，但美國與國際公衛組織「藥品專利聯盟」（MPP）達成共享11項新冠肺炎技術的承諾，將有助於低收入國家開發仿製藥來對抗疫情。