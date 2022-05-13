獨／逼確診康復童上桌球課！體育師道歉文曝　家長暖回說話了

▲高雄一名確診女童康復後回到學校，疑似有呼吸不順情況，家長買氧氣罐讓她帶去上學 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市一名女童確診新冠肺炎才康復回到學校上課，不過疑似仍有後遺症，就是會比較喘，所以女童家長跟班導反應，希望自己女兒免上體育課，不過體育老師卻堅持要上桌球課，家長表示自己女兒不敢反映，硬著頭皮上完課，課後還一度發生呼吸困難，讓家長很火大才找媒體投訴，還買了三罐氧氣瓶，讓孩子帶到學校備用，而整件事情被曝光之後，老師也私訊家長道歉。

這起案件就發生在高雄市一家國小，一名女童確診新冠肺炎康復之後才回到學校，不過好像有後遺症，家長表示時常會有吸不到空氣的情況，所以有跟班導師說明，如果上體育課可否暫停，班導師表示尊重，同時也知會了體育老師，但是就在12日當天，體育老師堅持讓這名女童上桌球課，並且告知女童說：「上桌球課並非劇烈運動」，女童不敢反映，乖乖上完課，家長表示女童課後有發生呼吸困難情況。

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▲高雄一名確診女童康復後回到學校，疑似有呼吸不順情況，家長買氧氣罐讓她帶去上學 。（圖／記者吳世龍翻攝）

女童回家之後把整件事情告訴家長，家長很火大，認為已經告訴過體育老師，但不知道為何這名體育老師還要堅持讓女童打桌球，家長無法理解，痛罵學校：「難道要等到出事才重視嗎」？並且買了三個氧氣罐讓女童帶著上學，家長也說在出院時，也詢問過醫師為何會有偶而吸不到空氣的情況，醫生認為是剛剛才復原，目前還找不到原因，家長也透露在暑假時會帶女童做進一步的檢查，找出原因。

就在整起事件被曝光之後，老師也私訊家長道歉表示：「我了解現在您的心情一定是心疼又擔心，這次的疫情讓您和孩子們吃了許多苦頭，我在這次課程的處理上的確有思慮不周的地方，很謝謝您願意告訴我，讓我可以針對不夠完善的地方再做調整，造成您的困擾，我很抱歉」！

對此，這名家長表示接受道歉，同時也強調要大家注意確診出院的小朋友，不一定都沒後遺症，心肺功能還沒完全康復，所以請學校體育老師要衡量情況。

▲老師傳給家長的道歉全文 。（圖／記者吳世龍翻攝）