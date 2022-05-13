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快訊／直指確診黑數多　柯文哲讚市民高素質：防疫級數沒有要升級

記者陳家祥／台北報導

台北市13日新增11613例。市長柯文哲13日下午主持防疫記者會時表示，目前北市的防疫專責病床已經動員到2220床，還有安全存量，若疫情更嚴重、病房不夠，會先拉高醫院的病房量，「原則上還是沒有要動什麼提高防疫級數，2級變3級，目前沒這策略」。

柯文哲估計，確診人數會越來越不準，今天才6.4萬，「我認為一定不只，黑數應該不少」，所以怎麼辦？就守住最後一線，若真的感染不管怎麼樣總是有症狀，不管黑數多少，還是看看醫院狀況。

柯文哲說，目前全台北市的專責病房已經動員到2220床，一直在增加，市立聯合醫院都差不多了，醫學中心這禮拜才開始動員。目前台北市大概還有654張 空床。5月11日住院233人、出院154人，目前還是正成長、還有安全的存量。

柯文哲強調，原則上是這樣，如過疫情不是很嚴重，我們就用20%就撐過去；如果疫情更嚴重、病房不夠，大概第一線先拉高醫院的病房量，「原則上還是沒有要動什麼提高防疫級數，2級變3級，目前沒這策略」。

柯文哲說，目前大家戴口罩、勤洗手、保持社交距離、有打疫苗，我看這幾天台北市確診數字沒有成長那麼快，表示台北市民素質良好、都會自我保護，只要中重症都能得到良好照護，就按照目前這樣子。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

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