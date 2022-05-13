桃園自購105萬劑快篩　畢業典禮設防疫小組可小規模舉辦

▲ 0513桃園疫情記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

今（13）日全國新增新冠肺炎確診64972例，其中桃園市新增9434例，市長鄭文燦在疫情記者會上表示，人數比昨天下降6%，其中65歲以上長者502例，佔確診比6.2％，也會密切注意他們的情況，目前累積居家照顧者72703人，線上診療已進行25717人，完成度35%，各醫院診所也會開放線上診療，做醫療資訊、送藥服務。

有關學校防疫情況，現在舊制居隔10天快期滿的有2215人，新制居隔7天的3831人，自主應變防疫假3天的有20989人，復課時都要再快篩一次。而舊制全校停課的23所學校及幼兒園，將會在下周都會恢復上課，5/20前還有49所學校要安排入校接種疫苗，平均接種率3成5，有部分學生是到醫院或診所施打，桃園市內195所學校預定在6月初全部接種完畢。

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至於PCR採檢站，目前共14家責任醫院，包含林口長庚、部立桃園醫院等，另有9個社區採檢站，包括快篩陽性專用巨蛋站，目前在桃園中路站、中壢龍岡站有3歲以下、75歲以上的PCR採檢、看診、給藥三合一服務，也會逐步讓這9個社區採檢站陸續配置有這些三合一功能，並盡快研議擴大至6歲以下、65歲以上的範圍。

而畢業季將至，鄭文燦說畢業典禮在6/12前，考慮疫情高峰與參考其他縣市做法，以不舉行大型活動為主，採取線上畢業典禮，但也接獲許多畢業生跟學校反映，希望有實體畢業典禮，於是研議後決定由學校成立防疫專責小組，如學校能維持社交距離、親師生達成3方溝通，小規模也可舉行實體典禮，且與會成年人必須打滿3劑疫苗。

而針對家用快篩試劑的大量需求，鄭文燦表示除中央陸續配發給衛生局、教育局之外，今天檢討後也決定由衛生局自購45萬劑，教育局、民政局也各購入30萬劑，合計105萬劑，預計將在5月底到6月初到貨，這期間仍希望中央多多支持。