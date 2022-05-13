新竹縣擴充防疫專線　主管+資深員工當種子 ！15防疫線啟動

▲為了強化防疫專線能量，竹縣府擴充專線全力解決縣民問題。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

因應確診人數逐日攀升、中央防疫措施不斷調整，新竹縣政府緊急委託廠商連夜擴充電信設備，將竹縣防疫專線03-5511287擴充至15線，今正式上線運作，由衛生局最熟悉防疫業務的主管和資深同仁優先值班接聽，讓防疫疑問能盡快獲得解決。

新竹縣長楊文科表示，面對近來本土疫情爆炸，每天確診人數持續攀升，有鑑於近來確診人數激增，防疫專線的使用率也隨之升高。為了疏導民眾撥打電話及減少佔線，緊急委託廠商施工擴充防疫專線設備線路。

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昨施工時造成專線故障，暫時調配另一支專線替代，今午故障已排除，恢復03-5511287專線服務，同時擴充後的15線也正式上線服務。目前竹縣衛生局防疫中心設有防疫專線15線，負責上午9時至下午9時間尖峰時間，晚間至隔天上午9時則由1名值班專人接聽；在疫調方面，線路設備也同時強化，包含衛生局同仁和招募人員在內，每天上午9時至下午9時間，維持約50線做疫調。

▲擴充的15線防疫專線已正式啟用，疫調部分繼續維持50線作業。



▲擴充的15線防疫專線已正式啟用，疫調部分繼續維持50線作業。

衛生局表示，民眾可能遭遇到的防疫疑問範圍很廣，為了在擴充量能初期，能讓打進來的民眾問題盡快獲得解決，優先調派衛生局主管和資深同仁來上線接聽，他們熟悉各式防疫相關業務，能最快幫民眾找到解決方式，也藉機傳承經驗給其餘輪班同仁。

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