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台南最強3寶媽！一家5口剩她沒染疫　1打4看她如何戰勝病毒

▲▼台南媽媽分享一家五口，四人確診照護兒童與其他人的抗疫過程。（圖／翻攝蔡亞諄臉書）

▲台南媽媽分享一家五口，四人確診照護兒童與其他人的抗疫過程。（圖／蔡亞諄授權提供）

記者林冠吟／台南報導

台南一名蔡姓媽媽在臉書上分享全家染疫的抗疫經歷，她指出，大女兒先是在5日確診後，先生和2個雙胞胎兒子3人也陸續確診，全家僅剩她還維持陰性，讓她同時得照顧4名病人，還得維持家中正常運作而數度崩潰，但她仍打起精神，將照顧家中確診孩童的經驗分享出來，希望能讓家中有確診孩童的父母提前有所準備，畢竟台灣近日新增確診數連連破萬，讓她大嘆，「只能先自救，不要傻傻等人來救，太晚了」。

蔡亞淳在臉書上分享自己照護3個孩子和丈夫確診的過程，她指出，5日先是大女兒確診後，緊接著老公也在6日確診，她第一時間也將女兒和丈夫進行隔離，避免傳染給2名年幼的雙胞胎兒子，不過儘管再小心謹慎，甚至將房間讓出給老公和女兒隔離，自己帶著2個兒子打地鋪，但雙胞胎兒子仍不慎中鏢，出現高燒情形，讓她1打4相當崩潰。

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▲▼台南媽媽分享一家五口，四人確診照護兒童與其他人的抗疫過程。（圖／翻攝蔡亞諄臉書）

▲她大方分享，不管有沒有染疫，民眾在非常時間都應在家中常備的抗疫用品清單。（圖／翻攝蔡亞諄臉書）

她指出，一家人在即將出關之際，雙胞胎兒子因沒有發燒，卻不斷喊熱，本來還以為是兒子調皮，未料兒子就開始出現高燒情形，緊急快篩陽性，再前往PCR採檢後確定確診。而雙胞胎小兒子也隨後出現發燒症狀，雙雙確診。

2個兒子開始出現症狀，反覆高燒、疲倦、食慾不佳，並有咳嗽有痰、鼻塞等現象，加上2個孩子都沒打疫苗，只好先用精油按摩等方式，希望能緩解兒子們的身體不適，所幸後續兒子們的症狀都有陸續緩解。

過程中，她也非常感謝願意冒著染疫風險的親友，前來空投物資，讓她感到相當窩心，不過她也指出，女兒和丈夫確診後，事隔6天才拿到台南市政府發放的防疫包，但防疫包內容相當陽春，內容物除一盒泡麵、一盒泡芙外，僅剩一本居家照護手冊、一疊口罩與體溫計，讓她也怒批，「真的靠這個會餓死」。

▲▼台南媽媽分享一家五口，四人確診照護兒童與其他人的抗疫過程。（圖／翻攝蔡亞諄臉書）

▲台南關懷包內容物。（圖／翻攝蔡亞諄臉書）

待全家症狀都稍稍緩解，剩下的就是仍需隔離至出關，她也開出清單呼籲，不管有沒有染疫，家中都應該要先備好的幾種藥物與用具，才能避免緊急被匡列隔離三天均無法外出，而無法採買民生用品鬧空城的窘境，「希望大家都能平安健康的度過這一波」。

抗疫用品清單

防疫用品：快篩試劑、溫度計、血氧機、退熱貼、舒緩肌肉痠痛藥膏或貼布

常備藥物：普拿疼、止痛藥、感冒藥、咳嗽藥、鼻炎藥、退燒藥、兒童專用感冒藥、兒童專用退燒藥

營養品：維他命C、D、B群、益生菌，舒跑等運動飲料

其他：喉片、喉糖、喉嚨噴劑、免洗餐具，筷子，碗盤可以用完即丟。

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