民進黨出招破疫情假訊息　自製短影音強化Youtube、IG擴散

▲民進黨自製短片，透過IG、Youtube進行擴散，破解網路疫情假訊息。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

近來不實資訊趁著疫情在網路流竄，民進黨為提供民眾正確防疫指引與資訊，文宣群依據中央疫情指揮中心的訊息，由媒創中心自製各類影音短片，透過社群網路中心使用Youtube與Instagram兩大社群平台的最新短影片功能Shorts、Reels進行擴散，讓民眾零時差獲得所需資訊。

民進黨首集短片，邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎，向民眾宣導完整接種疫苗的重要性。李秉穎在影片中呼籲大家要「精準快篩」和「精準就醫」，如果沒有接觸確診者的疑慮，也沒有相關症狀，不必搶著做快篩，「把這些快篩的資源，留給最需要去做新冠診斷的人。」

針對就醫問題，李秉穎拜託大家能「精準就醫」，以減低醫療負擔，如果只是有輕微的症狀，不需要去急診，因為急診的負擔很多，但如有重症危險因素，就要馬上就醫去做檢查，看需不需要用藥治療，包括長者、免疫功能不全的人、孕婦或有慢性疾病的人等等。

針對18歲以下的兒童，李秉穎表示，這族群通常比較輕微，大部分可居家隔離治療，但如果發現有一些重症的前兆，兒童也需要馬上到醫院去做治療，例如沒有發燒的時候呼吸急促、呼吸困難、心跳很快和心臟會亂跳。

李秉穎表示，如果小孩子不吃不睡、有脫水的症狀，比如說十二小時的尿布都是乾的，有這種情形的時候，就要趕快去就醫治療。

同時，民進黨也擷取每日中央疫情指揮中心記者會之內容，將指揮官陳時中宣佈的疫情重點，和防疫團隊所公布的最新防疫指引，剪輯成60秒內的「防疫聽時中」精華影片，並上架到Youtube與Instagram兩大社群平台，透過最新短影片功能Shorts、Reels，盼民眾能以更多元的方式，即時獲得最新且正確的防疫訊息。

民進黨表示，透過自製防疫資訊短影片，協助行政部門擴散正確防疫資訊，並且針對境外勢力、坊間流傳發布之不實訊息，能即時回應澄清。也期盼全民皆能再次以「戒慎不恐懼」的態度，團結挺過這次的疫情，早日回復日常的生活。