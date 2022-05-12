發燒≠重症！孩童確診「4危險徵兆」　李秉穎：哭了看不到眼淚快送醫

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

台大醫院小兒科醫師李秉穎指出，新冠確診個案的年齡層分布，兒童的中重度發生比率比起青壯年或長者較低，但不代表兒童完全不會有重症，此時要留意的就是「危險前兆」。醫師也列舉4大重症表徵，提醒家長，其實孩童的狀況與成人還是有些許不同，且發燒並不一定是危急的情況，要注意的反而是沒發燒的不適。

李秉穎今（12）早接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪，他指出，孩童確診的中重症發生比率確實較低，甚至比青壯年或長者低，但不代表完全沒有。醫師提醒，兒童重症表徵與成人仍有不同之處，通常在看診時也會教家長如何判斷，即便不是新冠肺炎，在其他疾病也須留意的幾項表現。

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李秉穎提到，首先「呼吸急促」，無論是否為新冠導致，只要孩子不發燒，但出現呼吸急促就代表有問題，可能是心肺衰竭的前兆；另外，「吸氣胸凹」也是危險病徵，一定要趕快送醫。除此之外，小朋友在重症出現通常會不吃不喝，因此也要非常注意「脫水」的情況。

李秉穎解釋，包括小便減少、甚至哭了看不到眼淚，是更嚴重的脫水，也必須馬上就醫。醫師指出，意識模糊、身上出現出血點或是四肢發黑，這都是一看就知道有問題的狀況。

至於許多人擔心的「高燒」，李秉穎強調，高燒並非重症表徵，因為發燒是人體對於感染的保護機制，免疫系統表現會較強，因此發高燒並不一定等於危險，此時給予退燒藥並加以觀察。醫師說明，孩子在沒發燒時，是否有不舒服、脫水、或呼吸困難更是不能忽略的。