前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝光

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林氏璧估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝光

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲李秉穎認為，新冠病毒在1～2年內不會消失。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮官陳時中預估，本土疫情高峰落在5/20，可能出現單日20萬例確診。昨（5）日病例數已突破3萬，這波高峰會持續多久？前台大感染科醫師林氏璧認同ACIP召集人李秉穎的說法，變數很多，「4大關鍵」影響檯面上確診高峰何時來。並推測，台灣曲線會如紐西蘭、新加坡一樣，「頂多一個半月，然後會開始下降。」

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，變數很多，難以預估5/20就是高峰，以國外流行曲線約1個月達到高峰，之後持續3～5個月才會下降至原來水準。至於轉折點何時出現？須觀察1週才能確定高峰轉折點，過後開始往下降，但過一段時間可能又有波高峰出現。

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李秉穎認為，病毒一陣陣來，舉例2009年的H1N1新型流感的經驗，那時可能來了5、6波，每次感染人數越來越少，但每次都可能造成可觀重症及死亡人數。新冠病毒在1～2年內不會消失，即使解封仍要保留一些隔離及防疫措施。

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲林氏璧認為，有4個關鍵會影響檯面上的確診高峰何時來。（示意圖／記者湯興漢攝）

前台大感染科醫師林氏璧同意李秉穎說法，「變數很多、難以預測」。他說，衛福部是以Rt值2去估算，但台灣目前面臨檢驗量能上不太去的問題，以及快篩視為確診何時啟動，「都影響檯面上確診高峰何時到來。」另外，不論政策如何，民眾明顯自動收緊增加NPI，且還要考慮各縣市疫情不同步問題。

看著國外的曲線，有壓平的國家如紐西蘭和新加坡，高點會有高原期約維持1個月。林氏璧說，「台灣的曲線大概也會這樣，頂多一個半月，然後會開始下降。」但也直言下降後可能也是緩降下來，日本這波就降得很慢，紐西蘭也未到谷底，會維持一定程度的流行。

「可能如李秉穎老師所說，整個波回到原本的低度流行可能需要3～5個月。當然如果有新的變種病毒出現，也會是變數。」林氏璧這樣說。

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