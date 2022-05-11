快篩陽性可直接視為確診？　李秉穎解答：要看疫情準備時機

▲衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎。（圖／指揮中心提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨11日中常會邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎就「新冠病毒防疫」進行專案報告。李秉穎會前針對快篩陽性是否能視為確診一事表示，這要看疫情準備時機，目前醫療量能還稱得住，若重症無法住院就得採取比較退一步的做法。

李秉穎表示，快篩試劑會有偽陰性、偽陽性，偽陽性機率約10%，偽陰性約20至30%，而且新冠肺炎現在還是列為第五類法定傳染病，確診必須接觸者隔離，這會牽動到很多人要隔離。

李秉穎認為，如果沒有用PCR確診，只用快篩陽性就當確診，就會產生一些不必要的困擾。不過，如果是為了治療，好比老人有風險，需要急著拿到抗病毒藥物，那這時可以用快篩陽性馬上給藥，因為PCR還要等幾天時間。

對於現在台灣醫療量能，李秉穎表示，勉強可以撐，如果繼續增加，真的有新冠病毒重症者無法住院時，就要採取比較退一步的做法。

另外，有關未來確診尖峰的預測，李秉穎說，現在無法預測，未來到底確診尖峰人數會有多少，他也沒有把握；他說，以世界各國經驗看來，疫情開始發展到高峰通常約為1至1個半月，就要看這段時間的確診數會達到多少。