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20多歲女染疫6天亡！「1重症前兆」快就醫　李秉穎示警：很多人忽略

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫療能量,醫護人員,防護衣,消防員,緊急救護技術員,EMT。（圖／記者李毓康攝）

▲1名20多歲女性確診後送急診，經過搶救仍宣告不治。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布新增5例死亡個案中，一名日前才通報重症的20多歲女性不幸過世，從發病到死亡僅有6天，且因個案已打過3劑疫苗，無慢性病史。而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，個案詳細情況未可知，但有些重症徵兆其實是很多人都會忽略的，藉此也再度提醒大家。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，20多歲染疫過世的女性在今年2月下旬已經完成第三劑BNT疫苗接種，無慢性病史，死因為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭，血液細菌培養陰性，從發病到死亡僅有6天。在多數輕症中，年紀輕且目前已知無其他疾病的情況下，仍確診重症的個案，更是引起各界關注。

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對於個案情況，李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻訪問時表示，詳細情形不清楚，但他想要提醒大家的是，「重症徵兆的了解」，其實「喘」是很多人會忽略的，當你出現無法好好走路、臉色蒼白，甚至走幾步路就喘、樓梯沒辦法爬，這是心肺衰竭的跡象；另外，心臟亂跳也非常危險，一不小心就會引起嚴重的心律不整，馬上會有休克。

李秉穎說，呼吸太快就是有問題，一般情緒激動時，大笑、大哭或發燒，呼吸就會快、心跳也會快，但當沒有這些因素，生病沒有發燒，突然喘不過氣時，就不能掉以輕心，一旦有這種初期症狀就要盡快就醫。

李秉穎再次提到，很多居家照護者或許會自我安慰，認為確診就是有可能會身體不舒服，一下就過，覺得情況「沒那麼嚴重」，但事實上某些徵兆是代表你可能相當嚴重了。

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