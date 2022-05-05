20多歲女3劑疫苗仍重症亡！醫揭1關鍵「病毒全身跑」：用藥不是重點

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布一名日前才通報重症的20多歲女性不幸過世，從發病到死亡僅有6天，且因個案已打過3劑疫苗，無慢性病史。而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，個案詳細情況未可知，但從死因有敗血性休克來看，病毒已經全身跑，只能靠自身的免疫系統來對抗，用藥反而不是關鍵因素。

▲醫師指出，出現敗血性休克的狀況也代表著病毒已經全身跑。（示意圖／記者李毓康攝）

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，20多歲染疫過世的女性在今年2月下旬已經完成第三劑BNT疫苗接種，無慢性病史，死因為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭，血液細菌培養陰性，從發病到死亡僅有6天。在多數輕症中，年紀輕且目前已知無其他疾病的情況下，仍確診重症的個案，更是引起各界關注。

李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻訪問時表示，個案詳細情形不清楚，但死因中的敗血性休克，指的是任何病原破壞器官，產生功能障礙；這狀況也代表著「病毒全身跑」，已經到了「不一定能挽回」的情況，出現敗血性休克後兩天內，其實真的只能靠免疫系統跟身體器官維持，用藥反而不是關鍵因素。

另外，新冠病毒也會影響心臟，李秉穎指出，自然感染引起心肌炎機率還比疫苗高，包括肝、腎、腦、心臟都可能受影響。很多人疑惑個案打了3劑疫苗為何還會重症，醫師強調，「疫苗保護力很好但不是100%」，當然也會牽涉到很多因素，包括長輩、免疫功能不全，糖尿病、高血壓或BMI較高等，對於病毒抵抗力就會受到影響。

不過李秉穎想要提醒大家的是，「重症徵兆的了解」，其實「喘」是很多人會忽略的，當你出現無法好好走路、臉色蒼白，甚至走幾步路就喘、樓梯沒辦法爬，這是心肺衰竭的跡象；另外，心臟亂跳也非常危險，一不小心就會引起嚴重的心律不整，馬上會有休克。

李秉穎說，呼吸太快就是有問題，一般情緒激動時，大笑、大哭或發燒，呼吸就會快、心跳也會快，但當沒有這些因素，生病沒有發燒，突然喘不過氣時，就不能掉以輕心，一旦有這種初期症狀就要盡快就醫。

李秉穎再次提到，很多居家照護者或許會自我安慰，認為確診就是有可能會身體不舒服，一下就過，覺得情況「沒那麼嚴重」，但事實上某些徵兆是代表你可能相當嚴重了。