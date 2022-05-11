北一女網紅學霸分享讀書密技　新北市圖伴考生迎戰大學考招

▲新北市立圖書館邀請網紅學霸「未秧Winter」到林口分館與大家分享讀書密技。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館將在14日上午邀請到網紅學霸「未秧Winter」到林口分館與大家分享「考試最受用的10招讀書密技」，線上並同步直播講座，幫助考生在考前的黃金複習時間，迅速掌握重點精華。林口分館並且準備了加持過的祈福文昌筆與牛角麵包將送給到場參加活動的考生，祝福考生下筆如有神助，應試順利，嶄露頭角。

為了幫林口地區的考生加油打氣，新北市立圖書館林口分館特別和林口竹林山觀音寺合作，於14日邀請北一女畢業、成大雙主修的網紅學霸「未秧Winter」，和考生們分享自己念書與準備考試的訣竅，透過10種讀書方法秘技，幫助莘莘學子在最後衝刺的階段，迅速掌握不熟悉環節、重點精華。

新北市立圖書館表示，當天參加活動的學子，還可以免費領取加持過的文昌筆以及牛角麵包，希望所有到圖書館溫書的考生都能帶著圖書館的祝福，步入考場，從容應試，金榜題名！即日起免費報名。若因疫情無法親臨現場的考生，本活動亦會於網紅未秧的個人youtube頻道進行直播，可以同步於線上即時觀看。

另外，新店分館則針對即將登場的國中教育會考推出「會考加加油」座談會，13日晚上邀請到三位目前就讀北一女的同學，將和即將上戰場的考生以及家長分享考前應戰策略，同時也準備了「考試加油」口罩為考生送上祝福，希望讓學子可以更有信心，以最好的狀態從容應試。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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