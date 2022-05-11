視察部基兒童看診快速通道　林右昌：環境改善分流動線順暢

▲基隆市長林右昌視察部基兒童看診快速通道。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆兒童獨立看診快速通道上路，市長林右昌今（11日）傍晚，偕同衛福部基隆醫院林慶豐院長、副院長陳韋達及急診醫學科主任陳世雄，視察兒童快速通道與等候區，獲許多家長與小朋友致謝，他呼籲現在醫療量能緊繃，大家多多給予醫護同仁支持與鼓勵。

林右昌視察指出，部基整備好兒童快速通道環境與成人看診分流，現場有小兒科醫師在急診區24小時駐診服務小朋友，昨天120位、今天下午70多位小朋友來看診，動線已經調整變得更順暢。他表示，日前他特別提醒院方，由於一個小朋友看診就會有好幾位家長陪同，等待看診區域要考慮這個需求，非常感謝院方立即調整讓等待區域變得更為寬敞。

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▲部基整備好兒童快速通道環境與成人看診分流。

至於快篩陽性篩檢部分，則已分流在另一個區域，把確診者與非確診者的動線區隔開來，這樣急診室門口才不會人滿為患，影響急診患者的治療效率。他對部基在措施上的調整及醫護人員辛勞照顧，給予肯定。

林右昌表示，兒童看診快速通道是加速分流與診療過程，還是要排隊看診，現在確診小朋友越來越多，部基小兒科醫師會24小時服務孩子，提供更好的照顧。他強調，醫師診療的心都是一樣的，到了急診室相關救治都會進行，請大家給予醫護同仁更多支持，一起共度疫情。

部基隆醫院林慶豐院長表示，現在小兒科醫師進駐急診，家長若發現孩子確診或快篩陽，來醫院急診掛號先做檢傷分類，孩子可在等待區等待，並由兒科醫師協助採檢問診並等PCR結果。如果屬中重症，會安排到另外一個住院區塊等候分艙分流，由救護車接送到專責病房，避開跟人群交叉感染，由專責醫師照顧。

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