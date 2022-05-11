新北包種茶結合米其林餐廳　5／26上市訂購享優惠加碼送

▲文山包種茶優良獎比賽茶早鳥團購加碼送。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市為文山包種茶的發源地，素有茶鄉之稱的坪林，更是包種茶的最大產區，在好的環境下，結合10連霸全國製茶冠軍技術所製成的獨特高品質包種茶，將在5月底與教父牛排進行合作，推出佐餐單品茶飲，預計於5月26日上市，訂購還可享優惠加碼送。

教父牛排餐廳創辦人鄧有癸為新北市萬里區在地人，在餐飲業有40多年資歷人稱牛排教父，17歲進入台北第一間鐵板燒餐廳「新濱鐵板燒」當學徒，後來成為新濱鐵板燒、「鱻」鐵板燒料理長，2013年5月在台北市中山區創立了「教父牛排 Danny's Steakhouse」，主打乾式熟成牛排，並從2018年米其林美食指南引進台灣以來，憑藉其嚴謹的經營風格，連續4年獲選米其林一星榮耀。

▲教父牛排餐廳創辦人鄧有癸。

鄧有癸表示，茶與餐點的結合，主菜若為口味較重的牛羊肉，選擇饒富韻味，且充滿熟果香的焙火包種為適合，有去油脂回甘之效；選擇海鮮雞鴨鵝為主菜，可選擇搭配輕發酵度包種茶，擁有清果香不會搶蓋掉餐滋味，透過茶師與廚師的巧思與搭配，將新北好茶帶入精緻餐館，除了展現新北好茶特有白花風味。

茶鄉「坪林」包種茶年產量約487噸，約佔新北市65%，包種茶的茶湯呈蜜黃碧綠色，入喉伴隨陣陣花香，有全台灣特色茶中最「香」的美稱，且香氣越濃郁品質越高。111年度「新北好茶-文山包種茶評鑑」將於5月19日起進行，本年春季評鑑約有1631點茶品參賽，評審將歷時6天進行品評篩選，參與評鑑的茶葉，均通過農藥檢測。

農業局長李玟表示，為創造好茶新味，包種茶今年度將進入主米其林一星的教父牛排餐廳，合作推出佐餐單品茶飲。比賽茶預定於5月26日上市，喜歡嚐鮮的即日起至5月20日訂購，可享有優惠價，預購滿5斤、10斤再加碼送，請把握春茶預購期間趁速搶購，請上「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專訂購。

▲各式茶樣品鑑杯展示。

▲新北坪林茶園美景。

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