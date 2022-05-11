基隆+1825！6歲以下幼童增92人染疫　3153人居隔...4校停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心11日公布國內本土病例新增5萬7188例，其中基隆新增1825例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1825例中，男女比例（男性848人、女性977人）；年齡別以35-44歲最高，有336人占比18.41%，其次是25-34歲，有324人占比17.75%，另外75歲以上的長者有62人，65-74歲有130人，6歲以下有92人。

林右昌指出，本市居家隔離人數3153人，較昨天增加220人，自主健康管理為18人，較昨天增加18人；全市社區篩檢站持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1304人，今天早上共計篩檢665人；基隆社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬912人次。至於快篩陽性專線，昨天有440通；今天上午有248通。

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林右昌表示，基隆市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治150床、空床85床，空床率36.2%。基隆長庚：重症26名、中症7名、輕症69名；部立基隆：重症5名、中症14名、輕症18名；三總分院：輕症9名；礦工醫院，輕症2名。

林右昌說，全市校園停課部分，全校停課的有國小1校、幼兒園3校；部分停班的學校，包括高中職4校、國中5校、國小25校及幼兒園32校，共計128班。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日，已累計評估23062人，利用快速通道的有6183人，有8915人完成健康條件審核，符合資格已派案7003人，另有2305人不符合資格。

市府最後表示，昨天因中央法定傳染病通報系統併歸功能有問題，導致出現重覆通報確診個案未併歸情形，經篩選確認，昨天本市實際確診人數是1487人，非原先公布的1734人。

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