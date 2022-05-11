開設兒童獨立看診快速通道　林右昌：不要誤會都不用排隊

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

因應疫情基隆市政府3家醫院開設「兒童獨立看診快速通道服務」，提供分流服務希望讓兒童看診能加速。不過，市長林右昌表示，請民眾不要誤會快速通道是即到即看，完全不需要排隊，現在兒童確診人數多，醫護人員已盡力提供服務，但還是需要一些等候時間，依序進行PCR篩檢，及看診領藥服務。

今日有民眾爭論到醫院使用「兒童獨立看診快速通道服務」，家庭成員中小孩可以看診，但同家人無法同時看診；林右昌再次說明，兒童獨立看診服務，用意是要讓小孩與成人處理程序分開，而各醫院快速通道服務程序都有其標準作業流程，提供兒童獨立看診便利服務，並不是要給大人們方便搭便車看診。

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▲即日起由基隆長庚、部立基隆醫院專責服務。

對於有些民眾因此跟醫護人員產生争執，林右昌表示，民眾應該尊重醫療專業與醫院規定！他也呼籲民眾，疫情當前醫護人員非常辛苦，疫情高峰還沒到，請大家要彼此體諒，而非相互指責，我們共同的敵人是病毒，不能自亂陣腳。

最後市府表示，考量基隆三總醫療量能，即日起由基隆長庚、部立基隆醫院專責服務，由小兒專科醫師看診並提供套餐式給藥，有需求民眾善加運用。

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