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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中稱「我有快篩不用排隊」　朱立倫轟：執政黨缺乏同理心

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情爆發，快篩試劑大排長龍，指揮中心陳時中6日記者會上對於排隊買快篩回答「我有快篩不用排隊」，引爆民怨。國民黨主席朱立倫今（11日）在中常會上痛斥，「怎麼會有一個執政黨缺乏同理心，沒有辦法感受到民眾的痛苦」。

朱立倫今在中常會上指出，疫情上升以來，大家壓力都很大，但人民感受到不到台灣的超前部署，而是「五缺五亂」的情況。他質疑政府缺乏同理心，沒有辦法感受到民眾的痛苦；尤其缺藥是現階段疫情再起之後民眾感受最嚴重的。

朱立倫進一步指出，從2020年疫情開始以來，我們缺口罩，全民為了搶口罩出現很多亂象；去年，缺疫苗，大家為了打疫苗造成了全民的恐慌與亂象；今年缺快篩，他今早經過好多藥局門口，仍看到很多長輩、媽媽在排隊買快篩，因為快篩的亂象，全民必須付出代價。

朱立倫說，這幾天感受更深刻的是，許多民眾確診之後，不知道藥在哪裡？目前治療新冠病毒的重要藥物，尤其是Paxlovid非常困難拿得到，即便中藥「清冠一號」也是很困難取得，民眾都在問「我確診了，我的藥在哪裡？」缺藥是現階段疫情再起之後民眾感受最嚴重的，這樣的亂象，民進黨政府有沒有看到？

「怎麼會有一個執政黨缺乏同理心，沒有辦法感受到民眾的痛苦」，朱立倫舉例說，陳時中竟說「我有快篩不用去排隊」這是當然的，因為陳時中有特權，但重要的是民眾不滿的心理。

朱立倫並強調，國民黨基於負責任的在野黨，必須監督政府，絕對不容許在這個時間發國難財，要讓這些發國難財的不肖廠商或勾結政治人物的不肖廠商無法發國難財。

此外，朱立倫表示，我們要求開放民眾自主能夠進口快篩，就是讓人民自己可以上網到國外購買少量的快篩劑，但政府昨天一方面回答說會考慮開放，一方面又抹黑在野黨主席，說是製謠，說政府早就開放廠商了，但白紙黑字寫得這麼清楚，我們要求民眾自主能夠購置少量的快篩劑，民進黨不但是問A答B，而且是所謂的「假回答、真抹黑」。

朱立倫說，「什麼時候中央疫情指揮中心變成抹黑造謠中心？什麼時候打擊疫情變成打擊在野黨？什麼時候拚防疫變成拚政治？」

朱立倫強調，國民黨立法院黨團、智庫、中央黨部將會持續地針對民眾的「五缺」，尤其是缺藥物，用最堅定的立場，與民眾站在一起，為民眾的權益把關，爭取所有民眾的權益。

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關鍵字：

朱立倫陳時中快篩排隊

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