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社會 社會焦點 保障人權

28人派出所9確診　警員睡車上隔離...竹北「豪宅區土地公」快崩潰

▲新竹縣竹北六家派出所。（圖／記者陳凱力攝）
▲六家派出所一名員警上周因公染疫，之後所內爆發群聚，目前已有9人確診。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

國內疫情嚴峻，隨著每日確診數激增，不少第一線警消也都因勤務性質，曾接風險因此確診。新竹縣竹北六家派出所從上周起至今累積9人確診，傳出有基層警員因找不到臨時安置所，只能被迫睡在車上，基層人力吃緊幾乎到了極限，所內編制從原本的28人，到現在只有19人輪班，基層1人當多人用，大家被操到快瘋掉。

六家所一名警員前（9）日出現症狀、快篩陽就醫，在等待PCR的過程中自我隔離，由於員警平日住在派出所的宿舍，加上家中長輩年紀太大未打疫苗，因此員警在等待結果的期間須另找安置所。

竹北分局還原當時情形，當時六家所所長接獲同仁回報後，考量防疫旅館無法入住、無法回家回宿舍等情況，因此建議該名員警先把車停在派出所前、在車上休息，一方面所內同仁可以就近觀察他身體情況，另一方面也可即時解決需求，不過考量到「沒有廁所」，因此員警最後決定把車輛停在公園附近。

之後在多方協助下，該名同仁順利找到安置地點，之後卻傳出有所內同仁不滿人力吃緊，高層「選擇性失明」。

竹北分局表示，六家所日前一名員警跨轄前往新埔辦案不小心與確診者接觸，回所後陸續傳染給其他同仁，從上週至今累積9名員警確診，不過局內也因應人力吃緊的情況與所內調整勤務，至於警力方面，因為擔心互相支援造成交叉感染，目前案件將協調高鐵所、三民所支援，其餘勤務也盡量簡化處理。

此外，預期同仁確診人數可能有增加趨勢，新竹縣警局為有效管控勤業務運作及關懷確診同仁狀況，已成立疫情應變指揮所，每日召開會議了解確診同仁居隔處所、身體狀況，以及防疫物資，勤務調度等，及有無需要協調、協助事宜，務求在疫情持續嚴峻之際，除了堅守警察工作崗位，維護治安、守護民眾之外，亦能保護每位員警，平安渡過這波嚴峻疫情。

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