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她做快篩整根「被鼻孔吞噬」！網笑「跟吞劍一樣」：高深莫測啊

一名女子分享自己做快篩的經驗，讓其他人笑虧「跟吞劍一樣的道理欸」。（翻攝自爆廢公社）

▲一名女子分享自己做快篩的經驗，讓其他人笑虧「跟吞劍一樣的道理欸」。（翻攝自爆廢公社）

圖文／鏡週刊

本土COVID-19疫情持續升溫，不少人上班、上課會需要提供快篩陰性的證明，一名女網友就分享將快篩拭子幾乎「捅到快不見」，也釣出不少有類似經驗的其他人，有人最後還出動夾子。事實上，小兒科醫師陳木榮日前就說明如何做快篩，以及提醒要注意的事項，台北市長柯文哲也拍片親身示範。

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一名女網友9日於臉書社團「爆廢公社」貼出自己做快篩的照片，發現她幾乎把整根快篩拭子塞進鼻子裡，僅留下一小段白色的拭子，她既納悶又好笑地說「我剛在想是它太短，還是我塞太進去了」，事後才知道將拭子塞到刻度處就好，不過也安慰自己「那麼深，測起來應該是準的吧」。

貼文曝光後，其他人紛紛表示，「這是天賦異稟嗎？」、「好深…..（怕爆」「捅到天靈蓋了」、「鼻孔有變大嗎」、「要妳快篩，又不是要妳抽腦髓」、「怎麼弄的，沒流鼻血吧」、「妳沒感覺到後腦勺有點通風嗎」、「妳的腦袋應該有洞了吧？（非罵人）」、「深不可測」、「跟吞劍一樣的道理欸」。

一名女網友分享自己做快篩時捅太進去，釣出不少有類似經驗的網友。（翻攝自爆廢公社）

▲女網友分享自己做快篩時捅太進去，釣出不少有類似經驗的網友。（翻攝自爆廢公社）

女網友透露，自己做快篩時並沒有特別的感覺，也沒有鼻孔變大的情形，雖然塞得很深但並無流鼻血，反而是只有流鼻涕，也忍不住笑虧這次的經驗仿佛是「發現新大陸」。不過也釣出不少有類似經驗的人，紛紛笑說「我昨天也一樣，差點拿不出來 XD」、「我也是這樣。。最後拿夾子夾出來」。

針對快篩使用方式，陳木榮說明，「頭稍微往後仰，棉支進去鼻孔裡面之後，棉支呈現水平或微斜下狀態，跟口腔頂部平行向內緩緩前進，也可以用耳朵為假想方向前進到需要的深度」，強調不要用眉心或眼睛為假想方向前進，因為這個方向是頭顱骨底部，戳破了就進入腦袋。

陳木榮醫師在臉書說明使用快篩方法。（翻攝自陳木榮醫師臉書）

▲陳木榮醫師在臉書說明使用快篩方法。（翻攝自陳木榮醫師臉書）

針對有網友詢問，「檢測液滴下去樣本孔之後，都沒有吸收，都沒有反應」，陳木榮提出4個小訣竅避免上述情形發生，「快篩前，請先把鼻涕擤乾淨」「棉枝攪拌檢測液動作不要太大」「液體滴進樣本孔時，先滴一滴，看到吸收液體下降後再滴第二滴」「請在說明書規定時間內判讀，不要急，一般需要15分鐘」。

 
 




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