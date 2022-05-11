彰化確診將單日破千！150班停課　「線上快篩諮詢」5／11啟用

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今天公布新增934人，高中以下及補習班已經有36班復課，目前仍有150班停班停課中(包括九宮格放防疫假有36班)，全國首創「線上家用快篩衛教諮詢站」自明5/12(日)起開始啟用，同時呼籲，為保全119救護車量能，若確診者及居家隔離者如需就醫，可直接撥打04-7531999， 可搭乘防疫專用計程車使用。

▲彰化5月11日新增934例確診。（圖／記者唐詠絮攝）

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王惠美表示，彰化縣已經啟動「友善急門診快速通關」便民快速服務，與衛生福利部彰化醫院合作啟動，採檢分類重症評估，以高風險確診個案，65歲以上2歲以下具有重症風險者為主，採一條龍服務，以金色通道，快速來便民服務，讓這些確診鄉親，如果是急重症則住院治療，如果是輕症，則以診療處方、個案返家、抗病毒藥物、清冠一號，並立即啟動居家照護，縮短時程，以免讓病人等太久，未來11家專責醫院都要加入建立金色通道，採取採檢、住院評估、診療、投藥，一次到位的一條龍服務。

目前彰化縣6歲以上施打第一劑的人口數已經有1,025,868人，接種率86.2%，12歲以上施打第二劑968,647人，接種率85.9%，至於施打第三劑的有754,501人，接種率66.9%，王惠美提醒民眾打疫苗有保護力，還沒打的要盡速施打。

王惠美說，從今年3月2日第一例本土病例至5/10日止，已經有5123名確診者，再從確診者個案年齡分布，18歲佔22.7%、18歲至39歲佔40.9%、65歲以上佔8.2%，確診個案佔一半以上，密切注意的是老年族群個案比例是否攀升。

自5/8開始，返回職場工作應變建議方案，同辦公室或同工作場域密切接觸同事現在不匡列居隔，各機關、機構事業單位(醫療或長照機構不適用)，出現確診個案時，依照其「持續營運計畫」採取「自主應變措施」，依下列原則進行風險評估，並啟動相關處置，以維護職場安全。

衛生局長葉彥伯強調，脫口罩共餐及講話，家人、宿舍及社交活動都是容易傳染途徑，在沒有戴口罩下，曾經跟確診者有大於15分鐘的面對面接觸；是否已完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天以上，都是評估的重點，如果是無症狀辦沒有完整接種，需要自我隔離/居家辧公3天，針對低風險者，有症狀就做快篩，無症狀就可以持續工作。

王惠美表示，從明天5/12開始，啟動居家照護的團隊就是全家人的家庭醫師，因為現在1人確診可能感染給家人，因此不須重新媒合醫師，也是全國首創線上家用快篩衛教諮詢站，讓居家照護的團隊照護確診者的全部家人。如果是居家檢疫、居家隔離、自主防疫期間，快篩陽性，請優先聯繫同住確診者的居家照護團隊，醫生安排時間確認快篩結果，確認快篩陽性後，就會有居家照護團隊進行收治，開始做診療，如果是中老年慢性病患者，會評估是否使用抗病毒藥物治療。如果無法確定快篩結果，可由居家照護的團隊把你轉介線上家用快篩衛教諮詢站，再做確認。

王惠美進一步指出，彰化基層診所也已經啟動居家照護團隊，基層藥局陸續加入送藥到府，全縣共有115家，並啟動防疫計程車，保全119救護車量能。確診者和居家隔離者如需就醫，可直接撥打(04)7531999。為了確保醫療量能，分攤專責醫院的急診救治壓力，啟動專責醫院跟基層診所分工，目前為止，總共有82間診所、109位醫師加入，可以增加每天1000個以上的量能，目標是希望每天能夠有2000個的量能以確保醫療量能。另外彰化縣自明日起啟用「線上家用快篩衛教諮詢站」，居家隔離、居家檢疫者，可透過遠距或視訊方式，對於快篩結果由醫師確認進行評估通報，若對快篩陽性結果未有共識或疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢；同時為保全119救護車量能，若確診者及居家隔離者如需就醫，可直接撥打04-7531999， 可搭乘防疫專用計程車使用。