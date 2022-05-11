陳時中到北榮被罵下台　柯文哲視察篩檢站⋯排隊民眾喊：柯P選總統啦

記者袁茵／台北報導

指揮中心指揮官陳時中11日下午視察台北榮總急診分流與戶外採檢情況，但一進門就被民眾怒嗆「下台」；但對比視察木柵機廠篩檢站的台北市長柯文哲，柯文哲視察到一半時，排隊採檢民眾卻喊「柯P選總統啦！」對此，柯文哲僅說，現在疫情還在發展，「先停火，不要口水戰。」

台北市政府原訂11日下午召開防疫記者會，但因台北市副市長黃珊珊上午爆出快篩陽性，而台北市長柯文哲也緊急更改行程，改為視察「木柵機廠」防疫急門診，並於會後進行媒體訪問。

▲台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤、聯合醫院總院長璩大成、萬芳醫院院長陳作孝11日視察木柵機廠防疫急門診。（圖／北市府提供）

不過，當柯文哲與台北市副市長蔡炳坤、聯合醫院總院長璩大成、萬芳醫院院長陳作孝視察到一半時，突然有一名排隊採檢的民眾大喊「柯P選總統啦！」由於該民眾聲音宏亮，也使柯文哲一群人回頭觀看，璩大成、台北市政府發言人陳智菡則揮手表示「加油」。

媒體詢問，柯文哲剛剛視察時被喊選總統，但陳時中視察北榮時卻被喊下台，是否代表陳時中支持度受到疫情影響？柯文哲則回應，目前疫情還在發展，「先停火，不要口水戰。」最危險的還在下週，「等我撐過下週，要聊天再來。」