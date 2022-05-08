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快訊／高雄+1984！陳其邁爆有黑數「沒等PCR結果就跑回高雄」

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市8日新增1984例本土個案，市長陳其邁主持防疫記者會時透露，母親節有很多南北移動，高雄有不少案例是在北部地區做完PCR，沒等結果出爐就跑回高雄，也有人是快篩陽就回到高雄。

今日疫情狀況，外縣市旅遊史61例，特定娛樂場所有14例，密切接觸者1703例(同住親友704例、餐飲娛樂321例、職場環境651例、高風險區域27例)，居隔期間陰轉陽個案有167例，新案疫調中有39例。

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市長陳其邁表示，今日確診大宗仍是同住親友、校園職場，因長時間密閉接觸或是口罩沒戴好造成風險；其次是餐飲娛樂，主要是沒戴口罩。高風險場域指的是菜市場或人口聚集地。

▲▼高雄5/8疫情概況。（圖／高雄市政府）

陳其邁也驚爆，母親節假期有很多南北移動，以高雄來說，就有不少個案是在北部地區做PCR，沒等結果就到高雄，或是知道快篩陽性還到高雄，高雄個案裡面有不少這樣的例子。北部地區也因為實驗室量能狀況，會看到稍微平緩的曲線，並不代表是真正疾病流行狀況，也就是大家說的黑數。

陳其邁表示，每天新增個案數超過檢驗量能時，就有些個案並沒被檢驗出，而在社區造成傳播，Omicron無症狀比例相當高，約有四成，不知道有症狀就不知道採檢，現在匡列疫調取消，所謂黑數數量當然增加。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，疫調過程中，發現有部分異鄉遊子趁著假期回到高雄，檢測呈現陽性狀況，特別呼籲有接觸風險個案，回到高雄務必主動告知當地衛生局、衛生所，讓疫調人員有所準備能安排就醫採檢。

▲▼高雄5/8疫情概況。（圖／高雄市政府）

潘炤穎表示，今日特定娛樂場所有14例，沒有特別增加，佔比最高仍是職場部分，近日明顯通報數，可以看到職場群聚狀況越來越多，不外乎是廠辦、工作場合期間的互動。再者，親友之間聚餐、互動、泡茶等，連動在餐飲部分也出現240個確診案，聯繫情感之餘，未戴口罩近距離接觸，造成疫情不知不覺擴散。

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