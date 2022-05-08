長輩快打疫苗！5百元獎勵到5／31　第1、2、3劑都有

▲指揮中心再次呼籲長者，盡速前往施打新冠疫苗。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／台北報導

本土疫情嚴峻，指揮中心及各界專家在此之前已多次呼籲「年長者在身體許可下一定要盡快施打新冠疫苗」，並祭出獎勵方案，盼能藉此提高接種率。指揮中心指揮官陳時中也宣布最新的措施，5/31前，65歲以上尚未接種過新冠疫苗者，只要施打就可以獲得500元衛教品。

根據指揮中心公布最新數據，65歲至74歲完整接種2劑疫苗有85%、施打第三劑者約75%；而75歲以上接種2劑則約7成、施打三劑僅約60%。為提高年長者的接種率，指揮中心也祭出獎勵辦法。

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指揮中心提醒，新冠疫苗可降低長者等高風險族群因感染新冠病毒造成之重症、住院或死亡風險，為促進尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑COVID-19疫苗65歲以上長者踴躍前往接種，延長提供長者500元(含)以下衛教品之措施至5月31日止，呼籲長者儘速完成接種，以獲得保護力。

指揮中心指出，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」(https://reurl.cc/7eW0AQ)，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。