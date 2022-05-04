基隆傳加價轉賣快篩劑發災難財　林右昌：派人到市場查察

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央實施快篩劑實名制，每人可以用1張健保卡1次可買1盒5劑快篩劑，每劑100元，很多藥局都大排長龍購買，基隆市議員鄭文婷指出，據聞有人買了快篩劑後轉手「加價賣」發災難財，要求市府調查是否有人囤積快篩劑。市長林右昌回應表示，是不是有人囤積，會請警政和衛生單位做反映，並派人到市場查察。

市議員鄭文婷3日下午在議會質詢表示，快篩試劑是不是真的不夠？還是有人囤積？是否有人買了加價賣出去發災難財？傳聞還有人以每劑100元購得快篩劑再加價轉賣，質疑有人趁機發災難財，就像之前有囤積口罩、酒精一樣，她要求警政等相關單位清查。

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鄭文婷指出，基隆市自4月28日起實施快篩實名制，累計到5月3日共有4105個確診個案，如以1個人匡列8個接觸者計算，約需3萬2840劑快篩試劑，基隆市78家藥局每天配發78劑快篩，1天可賣出6084劑，自4月28日至今可賣出3萬6504劑，他認為，如透過正常管道購買快篩試劑的量，其實是足夠的。

林右昌4日在議會說明，快篩實名制要囤積比較沒有那麼容易，因為要插健保卡來買，1人只能買1盒，要蒐集很多卡來買，量可能比較少。他說，有些廠商可能手上有貨，這部分不是很了解，是不是有人囤積，會請警政和衛生單位做反映，派人到市場查察，在全民防疫的時刻，民眾的自律和公德心很重要。

基隆市刑大副大隊長沈瑞坤表示，新冠病毒檢驗試劑是第三級醫療器材，依據《醫療器材管理法》規定，只有醫療器材商及藥局可以販賣，如一般民眾以各種方式販售均屬違法，違反者可依《醫療器材管理法》罰3萬以上100萬以下罰鍰；若民眾發現有類似狀況，可打1919專線或向地方衛生局檢舉。

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