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社會 社會焦點 保障人權

詐團設「集中營」狠撈5100萬　基隆地檢署連破2案13人遭羈押

▲詐騙集團招募搞軍事化管理 1男不堪遭監控逃出報警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市瑞芳區民宿監管，今年2月25日至3月中旬，共計詐騙45名民眾，得手2500多萬元，羈押黃姓主嫌等5人，本月初起訴該5人法院接押禁見。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署為管理金融秩序打擊不法，所屬檢察官群策群力，今年3月迄今，連續破獲二起以優渥條件招募民眾，詐騙集團強押至「集中營」管理控制，並要求提供手機、身分證、存摺、 提款卡等物品之詐欺集團，查獲詐騙金額高達5100多萬元，並羈押被告13名獲准，目前刻正積極擴大偵辦中。

檢方指出，臺北市中山區詐騙集團首腦徐男今年4月26日，誘騙求職之柯男並軟禁於七堵區集中營，並押往銀行辦理SSL 網路銀行解除加密，經行員通知員警到場偵辦。經劉星汝檢察官指揮，本月2日基隆市警局偵查隊持搜索票前往「集中營」搜索，當場查獲詐團管理者4人、提供人頭帳戶者4人，並循線逮捕主嫌徐男。經追查管理者之手機發現另一據點，經逕行搜索查獲詐團管理者3人及人頭帳戶提供者2人，共逮捕15人。

檢方表示，案經劉星汝、陳虹如、陳宜愔、李國瑋檢察官複訊後，其中8名被告犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見後，業經法院裁准，本案共計扣得手機28支、現金約20萬元，假鈔1萬、墨鏡、點鈔機、手銬、電擊棒、汽車等物，經清查詐騙金額高達2600多萬元。

陳怡龍主任檢察官另於今年3月初，亦破獲以黃男為首之詐騙集團，招募人頭帳戶提供者陳男5人，以製造資金移動紀錄軌跡之斷點，並將該5人交由李姓、曾姓成員於新北市瑞芳區民宿監管，今年2月25日至3月中旬，共計詐騙45名民眾，得手2500多萬元，羈押黃姓主嫌等5人，本月初起訴該5人法院接押禁見。

基隆地檢署呼籲民眾，勿輕信網路上之不實求職資 訊及打工機會，以免遭詐團利用，淪為詐團共犯。本署亦將持續堅定查緝詐欺犯罪，以維金融秩序安定，建立人民有感之司法。

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