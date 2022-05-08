基隆+1310！6歲以下幼童新增104人染疫　3920人居隔8校停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心8日公布國內本土病例新增4萬4294例，其中基隆新增1310例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1310例中，男女比例（男性620人、女性690人）；年齡別以35-44歲最高，有231人占比17.63%，其次是25-34歲，有217人占比16.56%，另外75歲以上的長者有49人，65-74歲有107人，6歲以下有104人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數3920人，較昨天增加76人，自主健康管理為26人，較昨天減少4人；全市社區篩檢站持續進行，全市篩檢站昨天共計篩檢999人，今天早上共計篩檢453人。本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢10萬7552人次。至於本市快篩陽性專線，昨天有404通；今天上午有149通。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治127床、空床108床，空床率46.0%。基隆長庚，重症16名、中症2名、輕症59名；部立基隆，中症5名、輕症32名；三總分院，輕症9名；礦工醫院，輕症4名。

林右昌說，全市校園停課部分，全校停課的有國小2校、幼兒園5校；預防性停課的有幼兒園1校；部分停班的學校，包括高中職9校、國中7校、國小20校及幼兒園31校，共計155班。

本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日，已累計評估12636人，利用快速通道的有3769人，有6159人完成健康條件審核，符合資格已派案4470人，另有1689人不符合資格。

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